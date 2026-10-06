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陳國君請辭悠遊卡總座…操盤蔣萬安選戰？競辦證實：今起接任顧問
年底選戰倒數53天，悠遊卡公司總經理陳國君突然請辭悠遊卡總座，傳操盤蔣萬安選戰。蔣萬安競選辦公室今回應，陳國君先生自10月6日起，接任蔣萬安競選辦公室顧問。
興櫃公司悠遊卡（6035）今天發布重大訊息，公告總經理異動，陳國君已於昨天提出辭呈，辭職生效日為10月28日，請辭原因為「因綜合考量請辭總經理職務」。
對於傳出陳國君請辭悠遊卡公司，將為蔣萬安操盤年底選戰，蔣萬安競選辦公室今回應，陳國君先生自10月6日起，接任蔣萬安競選辦公室顧問。
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