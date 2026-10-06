免費營養午餐上路…綠喊孩子稱變不好吃 盧秀燕：選舉到了淪政治操作

台中市推動國中小學生免費營養午餐，每年投入經費約40億元。不過，政策上路迄今，綠營議員接獲多位家長陳情指孩子稱午餐變得不好吃、份量變少等；藍議員則呼籲免費午餐不要淪為政黨工具。台中市長盧秀燕表示，「現在免費午餐確實都被政治操作」，因此大規模蒐集孩子對午餐的心聲，讓孩子自己表達。

民進黨市議員謝家宜表示，免費午餐實施至今，接到多位家長陳情孩子回家後表示午餐變得不好吃、份量變少、水果品質下降等，擔心孩子營養攝取不足影響成長，要求教育局確實了解目前各校供餐狀況及品質，並要做好午餐食安把關。

民進黨市議員李天生也接獲不少家長反映，孩童抱怨營養午餐份量不足，口味不佳，十分難吃，因而吃不飽，還連帶造成廚餘增加，要求儘速完成滿意度調查，瞭解學童心聲，並針對問題進行改善，確保免費營養午餐政策順利推動。

國民黨市議員劉士州則說，免費營養午餐不要淪為政黨工具，大家不要覺得免費，就認為小朋友吃不好、吃不飽。

盧秀燕指出，「很多議員說台中跟進台北市辦免費午餐，但是高雄、台南也在台中後面才宣布開辦，難道是跟進盧秀燕嗎？」原本六都只有桃園辦免費午餐，其他五都今年才辦，因此這種語言大可不必。盧說，中市府因為議員不斷發言，也有成案，加上財政紀律可以做，時機到了就開辦，大家不約而同。

盧秀燕提到，午餐吃不好、品質不好，都是大人意見，甚至拿來做政治口水，因此要大規模蒐集孩子對午餐的心聲，讓孩子自己表達。盧強調，選舉到了會有很多聲量需求與政治攻防，但不要抹黑營養師與承辦教師的心血。