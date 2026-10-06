垃圾場變身優質社宅！景豐二區今動工 里長：地方都給蔣萬安市長拍拍手

年底選戰倒數53天，民進黨北市長參選人沈伯洋今到文山木柵市場拜票；台北市長蔣萬安出席文山景豐社宅二區動工。蔣表示，他上月才與地方一起見證木柵段公辦都更完成，景豐一區社宅也已完成招租、明年入住，今景豐二區動工，他就是用實際行動蓋社宅腳步不停下，宣示社宅推動的決心與魄力。

在地興豐里長余鴻儒表示，景豐一區、二區基地，原本是北市環保局的資源回收、垃圾堆積場，使用三、四十年，長年環境髒亂，不過從前市長馬英九任內，陸續爭取文山景美運動公園、文山森林公園，後都發局終於將這塊基地蓋社宅，過程也因營建物價漲流標兩年多，市府增加預算終於招標完成。地方都給市長蔣萬安「拍拍手」，當然希望蔣高票連任。

都發局表示，景豐社宅二區工程預算為11.88億元，將興建一棟地上14層、地下3層建築，提供80戶社宅，包含一房型53戶、二房型19戶及三房型8戶；另規畫15戶消防局勤務宿舍，打造完善社區機能，建物也配置警察局待勤室、多功能空間等社會服務設施，預計2032年竣工。

這處社宅因緊鄰景美運動公園、文山森林公園，擁有得天獨厚的 自然景觀，也特別以「山」為設計語言，讓建築量體隨著高度逐層遞減。

蔣萬安表示，景豐二區社宅是最靠近山的社宅，會將山納入建築特色，並有很多友善空間，市府將持續盤點潛力基地，讓市民朋友有更多多元、可負擔的社宅選擇，也希望讓新婚夫妻、育兒家庭可以在台北市安居樂業。