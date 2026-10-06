台中市長選戰…江啟臣挺議員喊府會雙贏 何欣純推加速中火以氣換煤

中國國民黨台中市長參選人江啟臣今天以視訊為國民黨籍台中市議員站台，呼籲「府會雙贏，台中才能贏」；民進黨台中市長參選人何欣純提加速中火「以氣換煤」及都市森林政見。

國民黨籍台中市議員陳文政競選總部成立，立法院副院長江啟臣由於主持立法院院會，由妻子劉姿伶代表出席，江啟臣透過「視訊出席」為陳文政站台、力挺連任。

江啟臣表示，陳文政年輕、有衝勁與很多想法，這些年服務北區成績有政目共睹，獲鄉親肯定。大台中未來須府會共同努力，呼籲選民支持陳文政與他，也期盼大家支持在基層辛苦服務的里長們，讓議員與里長攜手創造北區更好未來。

何欣純出席空污論壇與產官學界代表交流，提出加速台灣電力股份有限公司台中電廠「以氣換煤」及推動都市森林政見，期盼讓市民呼吸更好空氣，享有舒適宜居生活環境。

她說，中央政府正朝2034年底前中火平時發電無煤化目標推進，她希望透過中央地方合作，進一步加快腳步，當選後加速相關工程及審查程序，在嚴謹把關前提下，該核發的執照盡快核發，以行動與效率力拚提前達成無煤發電。

何欣純表示，台中也要種更多樹並增加更多綠蔭空間；面對極端氣候，樹木有助調節城市高溫及淨化空氣，未來將推動「2030綠蔭倍增計畫」，打造都市森林與「10分鐘綠蔭生活圈」，讓大台中鄉親能就近享受綠蔭好生活。