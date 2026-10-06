李四川今赴三重市場掃街 再談交通路網整合

國民黨新北市長參選人李四川今天再度進攻綠營票倉三重，到三重大同南路市場掃街拜票，許多攤商送上鳳梨、彩頭與竹筍祝賀，大批熱情鄉親高喊凍蒜，民眾要求在衣服上簽名，宛如粉絲簽名會。

李四川表示，未來擔任市長將在三重忠孝碼頭與台北市大稻埕間興建一座人行及自行車專用的跨河景觀橋，打造在地新亮點，並推動「大漢溪縱貫線捷運」及「蘆社大橋」，全面提升三重交通與生活機能。

今日一早，李四川在多位三重在地里長簇擁下抵達大同南路市場，出發前眾人齊聚高呼口號、合影打氣，展現堅實的基層向心力，隨著深入市場，現場氣氛更為沸騰，不僅路過的機車騎士特地停下車高喊「加油！」沿途攤商更爭相送上鳳梨與象徵好彩頭的蘿蔔，甚至有攤商別出心裁送上新鮮竹筍，預祝選情「勢如破竹、順利過關」。

掃街途中，許多民眾紛紛主動上前和李四川握手、為李四川加油打氣，要求簽名與自拍的人潮更是源源不絕，場面熱烈宛如粉絲簽名會，過程中還發生趣味插曲，有民眾頭部按摩按到一半，知道李四川來市場拜票，立刻起身熱情上前握手合照，處處可見滿滿人情味。

面對鄉親的殷切期盼，李四川強調市政建設必須看得遠，他表示，未來擔任市長後，將興建連結三重忠孝碼頭至台北大稻埕的跨河景觀橋，專供行人與自行車通行，不僅為淡水河兩岸居民打造兼具日常通行與休閒運動的生活廊道，未來更可進一步結合雙北河岸煙火等大型觀光節慶活動，帶動地方觀光與商業繁榮。

針對三重居民最關心的通勤問題，李四川表示，未來將全力推動「大漢溪捷運縱貫線」與「蘆社大橋」，藉由軌道路網與跨河橋樑的全面整合，有效分流車潮並改善壅塞問題，大幅升級三重鄉親的聯外交通品質。

今日掃街前，李四川先至三重昭安宮參拜祈福，由昭安宮榮譽主委、李四川雲林同鄉會後援會會長丁文祺、主委李明憲及多位在地里長陪同，丁文祺表示，祝福李四川年底順利高票當選，雲林同鄉後援會全力支持李四川，三重鄉親亦全力相挺。

對於李四川兼具宏觀視野與執行力的建設藍圖，在場多位里長與鄉親給予高度肯定與熱烈好評，期待由具備深厚工程背景與42年行政歷練的他帶領新北市持續大步向前。

李四川今到三重大同南路市場掃街拜票，攤商熱情請求李四川幫忙簽名。圖／李四川競辦提供