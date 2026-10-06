再談升級敬老卡點數政見 李四川今為104歲人瑞慶生

新北市長候選人李四川接連兩天赴林口竹林山觀音寺，今日再出席「鶴齡交誼中心」慶生會，為104歲人瑞阿嬤切蛋糕祝壽，與長者牽手話家常，互動氛圍溫馨融洽。李四川表示，未來擔任市長，將全力推動林口交通建設、升級敬老卡點數等政見，讓鄉親生活越來越便利，鄉親紛紛比讚力挺、齊聲高喊「凍蒜」，場面熱烈沸騰。

李四川今抵達現場，受到竹林山觀音寺董事長蔡煌明、副董事長暨鶴齡交誼中心會長林丕河及全場鄉親熱情相迎。李四川致詞時，特別感謝廟方長年投入公益慈善與急難救助，竹林山觀音寺不僅是林口與周邊地區重要信仰中心，更發揚觀音佛祖的慈悲精神，作為公部門與社會救助的堅強後盾，他也承諾，將持續與民間緊密合作，讓善的力量循環，為民眾創造更多福祉。

慶生會現場，最高齡的104歲人瑞阿嬤成為全場矚目焦點，李四川受邀為阿嬤慶生，與全場齊唱生日快樂歌，阿嬤並親切握住李四川的手關心鼓勵，李四川也貼心問候生活起居，並祝福所有長者「健康呷百二」，自然又真誠的溫暖互動，讓阿嬤笑得合不攏嘴，身旁的鄉親與長者也讚許「川伯真的接地氣」。李四川逐桌問候致意時，許多鄉親爭相握手合照、熱情高呼「凍蒜」，展現林口在地鄉親對他的高度肯定與支持。

談及林口未來的地方建設與長者照顧，李四川也向鄉親強調，林口近年快速發展，軌道交通建設刻不容緩，未來會全力推動三鶯線延伸至桃園八德、「新桃林線」串聯林口、桃園，強化「基北北桃」生活圈交通便利性；在長者照顧上，擔任市長將推動敬老卡300點悠遊卡化，讓長輩無論是前往超商、超市購買日常用品，或是藥局買藥、看診就醫都能使用，將政府的美意落實為日常生活中的實質貼心照顧，獲得現場長者熱烈掌聲。

李四川感性表示，接連兩天來到林口，深深感受到鄉親的溫暖與期許，未來擔任市長，一定會以工程人務實態度，在侯友宜市長奠定的良好基礎上，全力落實各項政見，繼續推動新北市向上發展。今日慶生活動，立委洪孟楷、議員蔡淑君、陳明義、議員候選人蔡佩呈、鄭丞宏與多位在地里長亦一同共襄盛舉。