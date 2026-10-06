從早市到夜市 柯文哲連兩天陪蘇智弦走訪彰化海線

台灣民眾黨創黨主席柯文哲昨天及今天連著兩天，分別為黨提名的彰化縣議員第三選區（和美、伸港、線西）參選人蘇智弦輔選，陪同走訪海線地區，從夜市到早市，今天上午還站上路口向民眾揮手拜票，拉抬蘇智弦聲勢。

依民眾黨評估，從2024年立委選舉不分區政黨票來看，民眾黨在和美、伸港、線西得票率分別為25.55%、25.99%及26.23%，均高於彰化縣整體23.45%。蘇智弦此次投入第三選區，也被視為民眾黨布局彰化地方議會席次的重要一戰。

柯文哲昨天上午先陪同蘇智弦前往伸港，走訪在地市場及特色店家，品嘗傳統「豬肉冰」及控肉飯，並前往蚵寮體驗「挖蚵」，與在地民眾互動。下午再到彰化市，陪同彰化縣議員第一選區的現議員吳韋達，及彰化市四位代表參選人郭凱倫、薛方壹、林亞軒、董立凱拍攝民眾黨網路節目，晚間再前往線西夜市掃街，與攤商及民眾握手、合影。

今天上午，柯文哲再陪同蘇智弦站上路口拜票，隨後深入伸港早市與民眾交流，兩日行程涵蓋市場、夜市及地方產業，展現民眾黨投入地方選戰的企圖。

柯文哲表示，民眾黨在各地有不同選舉布局，蘇智弦選擇進入彰化傳統鄉鎮、深入基層，是不同於以往的選戰方式，並勉勵他持續與鄉親溝通，「認真選就會贏」。

蘇智弦表示，參選後便以徒步走遍選區為目標，上月在和美、伸港、線西累計走訪超過100公里，希望透過雙腳認識各村里、街巷及地方產業。他說，參選不只是選舉，也是重新認識家鄉的過程。

蘇智弦指出，第三選區擁有海線產業、蚵業、傳統市場及地方飲食文化，若當選縣議員，將推動「伸港線西沿岸觀光廊道」，串聯濱海景觀、潮間帶生態、漁業文化與在地美食，同時關注青年居住、創業、產業升級、交通及人行環境等議題。