若有機會當選台中市長 何欣純：讓中火煙囪一根一根拆除

民進黨台中市長參選人何欣純上午出席第九屆空汙論壇時提出加速中火「以氣換煤」及推動都市森林兩項對策。她說，改善空汙需要中央地方同心協力，未來若有機會服務大台中，將以嚴謹且有效率的態度配合中央，力拚比2034年更早前達成中火無煤發電，同時推動「2030綠蔭倍增計畫」，打造「十分鐘綠蔭生活圈」，讓市民呼吸更好的空氣，享有舒適宜居的生活環境。

空汙論壇今天在台中登場，產官學界齊聚聚焦防制政策、能源轉型與國民健康。環境部表示，空汙治理將啟動「雙重治理、精準減量、兼顧健康」3大轉型，落實健康護台灣的目標。

何欣純在會中說，行政院及台電公司已編列預算，持續推動中火以氣換煤。隨著燃氣機組陸續上場，燃煤1、2號機退場，本月也將正式啟動首根煙囪拆除工程，都是中央履行增氣減煤承諾的行動。未來的市府更應主動協調且全力配合，加速後續燃氣機組上場，讓燃煤機組儘速退場，在穩定供電的同時持續改善空氣品質，讓市民看見能源轉型的成果。

她說，中央正朝2034年底前中火平時發電無煤化的目標推進，她希望透過中央地方合作，進一步加快腳步。未來若當選市長，將加速相關工程及審查程序，在嚴謹把關的前提下，該核發的執照盡速核發，以行動與效率力拚提前達成無煤發電，讓中火煙囪一根一根拆除，中央地方就共同承擔責任，全速全力推動以氣換煤。

何欣純說，除了推動中火以氣換煤，未來也將推動「2030綠蔭倍增計畫」日前她走訪太平馬卡龍公園與北屯新都生態公園，關心孩子遊戲及家人休憩時的遮蔭需求，讓大台中各區鄉親都能就近享受綠蔭好生活，共同打造永續宜居、欣欣向榮的大台中。