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拜票？踢館？宜蘭三星縣議員選舉互槓 黃賢能按鈴控告對手加重誹謗

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
針對被指控鬧場，黃賢能說，對手的活動是在農會內部舉辦，自己走在未封街的馬路上，這樣也不行嗎？記者戴永華／攝影
針對被指控鬧場，黃賢能說，對手的活動是在農會內部舉辦，自己走在未封街的馬路上，這樣也不行嗎？記者戴永華／攝影

宜蘭三星鄉縣議員選舉進入短兵相接，民進黨參選人游雅絢4日成立後援會，無黨參選人黃賢能穿競選背心在造勢場路邊拜票，對方陣營不滿來「踢館」，請警方將他帶離，引爆黃不滿，雙方互控。游昨控告黃涉犯妨害合法集會及選罷法，黃賢能今天到地檢署按鈴告游加重誹謗罪，聲明今後再有任何不實攻擊挑釁，絕不低頭。

2026九合一選舉

事發於民進黨縣議員參選人游雅絢4日舉行後援會成立大會，游說，黃賢能明知是別人主場，卻身穿競選背心到場踢館，甚至拿手機對民眾拍攝，屢經勸阻，之後請員警送他離開內場，但黃竟在場外指名道姓、誣指「是我叫我爸指揮警察抓他」，甚至對員警提告，她昨天委託律師依妨害合法集會、違反選罷法及誣告等罪控告對手。

黃賢能不甘被告，今天上午獨自一人前往宜蘭地檢署按鈴申告，針對游雅絢在網路公開抹黑，提出違反選罷法意圖使人不當選及刑法加重誹謗罪。

黃賢能表示，過去面對打壓選擇隱忍微笑，是因為堅持快樂選舉、不想破壞民主和諧；他無黨無派無資源，沒錢辦大型造勢，難道連走在馬路上拜票都不行嗎？對手指控其鬧場，他反駁活動是在農會內部舉辦，自己走在未封街的馬路上，這樣也不行嗎？

黃賢能強調，他親耳聽到對手陣營指示警察驅離，反問「一般民眾皆可自由通行，憑什麼獨獨黃賢能要被圈離？」在今天完成法律提告後將暫時放下紛爭，尤其不再與其中一位游姓前鄉民代表「買過票被判刑定讞的選舉老手」過多糾葛，回歸乾淨選舉，事證皆已備妥，「若敢再抹黑，絕對全力反擊到底」。

游雅絢陣營說，尊重對手提告，但對於黃賢能影射特定人士、翻炒過往事件並使用攻擊性文字，深感遺憾，選舉應該比政見、能力與服務，不應以人身攻擊轉移焦點。

三星鄉無黨籍縣議員參選人黃賢能今天前往地檢署，按鈴控告游雅絢加重誹謗罪及違反選罷法。記者戴永華／攝影
三星鄉無黨籍縣議員參選人黃賢能今天前往地檢署，按鈴控告游雅絢加重誹謗罪及違反選罷法。記者戴永華／攝影

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 民進黨 議員

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