快訊

紐時：伊朗戰爭讓「地理」重新成為武器 台灣也在關鍵位置

蘇姿丰：台灣對全球半導體絕對關鍵 對AMD「非常、非常關鍵」

華元食品報驗美國進口馬鈴薯龍葵鹼超標 華元：邊境已攔未進台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

影／最新民調近7成挺連任 許淑華樂曝「衝民調」關鍵

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華 （中）今出席光明里集會所啟用典禮，會後受訪談南投縣政府施政最新民調。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華 （中）今出席光明里集會所啟用典禮，會後受訪談南投縣政府施政最新民調。記者賴香珊／攝影

年底選舉逼近，南投縣長許淑華爭取連任，「ETtoday民調雲」針對施政進行調查，以3年還債91億元最受縣民肯定，將近7成表態滿意且支持她連任，居住幸福感更高達77.6％。許淑華今表示，施政有感真實反映在民調上，連任後繼續努力。

2026九合一選舉

「ETtoday民調雲」最新調查顯示，南投縣民評價縣府五大面向所推動的15項政策，平均滿意度為74.5%；對縣長許淑華的整體表現，有69.6%表示滿意，同時有69.8%的民眾表態支持她連任，不支持者19.7%，不知道或沒意見則為10.4％。

而在15項政策中，最受肯定為縣府3年還債91億元達成零負債，滿意度82.4%；其次為補助65歲以上長輩免健保費，滿意度81.8%；擴大敬老愛心卡交通使用範圍排第三，滿意度80.2%，其餘政策滿意度亦普遍落在6成7至7成4之間。。

針對居住在南投的滿意度，有29.4％的民眾表示非常幸福，還算幸福48.2％、不太幸福11.6％、非常不幸福6.6％，另有4.3%表示不知道或沒意見。經加總，非常幸福、還算幸福，有高達77.6%的民眾認為「住在南投感到幸福」。

許淑華在該民調數據頗亮眼，她今受訪表示，在3年內還清縣債、長輩免健保費、老人送藥到府、擴大幸福巴士、補足偏鄉醫療等政策，讓縣民非常有感，也真實反映在民調上，其滿意度及支持連任逼近7成，很感謝鄉親對縣府及她的肯定。

她也提到，對於其他施政面向不足之處，她與縣府團隊也會虛心檢討，並在連任後的4年針對鄉親關心的議題，以及尚未達到縣民標準的指標，持續努力提升，再來還有50多天就要投票，她會繼續做好縣政工作，希望能得到更多縣民支持。

許淑華 民調 南投 2026九合一選舉 南投縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

名間茶價崩！温世政爭3元補助、許淑華擬讓茶農全拿 農糧署長說話了

新北市議員鄭宇恩拼連任 蘇巧慧力挺展現超人氣

新北市議員周雅玲感性交棒 蔡美華競總成立提五力政見

杏壇之怒…教師評施政逾九成不滿意 評分僅2.37分

相關新聞

毒品立場惹議...蔣萬安提2疑點問沈伯洋：要說羅一鈞造謠？

年底選戰倒數53天，毒品議題成為選舉攻防延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪蔣萬安造謠、不道歉，並稱他說現在不管美沙冬還是針頭發放都是藉聯醫系統。蔣萬安今點出疑點，沈一直把當時的主張說成已經在推動的政策，無法解釋為何「已經在做的事情，他要寫文章來批判台灣政策？」

影／最新民調近7成挺連任 許淑華樂曝「衝民調」關鍵

年底選舉逼近，南投縣長許淑華爭取連任，「ETtoday民調雲」針對施政進行調查，以3年還債91億元最受縣民肯定，將近7成表態滿意且支持她連任，居住幸福感更高達77.6％。許淑華今表示，施政有感真實反映在民調上，連任後繼續努力。

選情冷颼颼「街景殺手」也退燒 網路、社群成主戰場

年底地方選舉倒數不到兩個月，今年選情持續冷颼颼，不僅未見三黨競選主軸，旗幟與看板也較往年減少。學者認為，網路世代崛起，朝野政黨積極搶攻年輕選票，比起懸掛大型選舉看制看板，社群平台逐漸成為主戰場，再加上近年吹起新人參政風潮，選舉經費也相對受限。

陳亭妃「妃行員證」亮相 競總周日成立府院黨大咖齊聚

選戰倒數升溫，民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部今開記者會，宣布競選總部本月11日下午正式成立，賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等府院黨高層將南下站台，由賴親授戰旗，宣示海陸空戰全面啟動。

遭嗆拚命、陰間割舌頭 吳子嘉今提告鄭朝方胞弟恐嚇

新竹縣長選戰攻防升高。美麗島電子報董事長吳子嘉今針對民進黨新竹縣長參選人鄭朝方胞弟鄭朝名臉書發文：「用命去跟你們拚」、「到了陰間會被割舌頭」等言詞提告恐嚇；鄭朝名也於粉專留言：「就是我，因為你真的很喜歡亂說話。」

鄭銘謙：30元是查賄門檻 非達到就一定賄選

今年逢九合一選舉，法務部長鄭銘謙今在立法院備詢時說明是否構成賄選標準。他表示，30元是發動偵查的門檻，並非達到30元以上一定構成賄選，或未達30元就非構成賄選，要看是否有影響、變更投票意願，有無對價關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。