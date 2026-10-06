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影／最新民調近7成挺連任 許淑華樂曝「衝民調」關鍵
年底選舉逼近，南投縣長許淑華爭取連任，「ETtoday民調雲」針對施政進行調查，以3年還債91億元最受縣民肯定，將近7成表態滿意且支持她連任，居住幸福感更高達77.6％。許淑華今表示，施政有感真實反映在民調上，連任後繼續努力。
「ETtoday民調雲」最新調查顯示，南投縣民評價縣府五大面向所推動的15項政策，平均滿意度為74.5%；對縣長許淑華的整體表現，有69.6%表示滿意，同時有69.8%的民眾表態支持她連任，不支持者19.7%，不知道或沒意見則為10.4％。
而在15項政策中，最受肯定為縣府3年還債91億元達成零負債，滿意度82.4%；其次為補助65歲以上長輩免健保費，滿意度81.8%；擴大敬老愛心卡交通使用範圍排第三，滿意度80.2%，其餘政策滿意度亦普遍落在6成7至7成4之間。。
針對居住在南投的滿意度，有29.4％的民眾表示非常幸福，還算幸福48.2％、不太幸福11.6％、非常不幸福6.6％，另有4.3%表示不知道或沒意見。經加總，非常幸福、還算幸福，有高達77.6%的民眾認為「住在南投感到幸福」。
許淑華在該民調數據頗亮眼，她今受訪表示，在3年內還清縣債、長輩免健保費、老人送藥到府、擴大幸福巴士、補足偏鄉醫療等政策，讓縣民非常有感，也真實反映在民調上，其滿意度及支持連任逼近7成，很感謝鄉親對縣府及她的肯定。
她也提到，對於其他施政面向不足之處，她與縣府團隊也會虛心檢討，並在連任後的4年針對鄉親關心的議題，以及尚未達到縣民標準的指標，持續努力提升，再來還有50多天就要投票，她會繼續做好縣政工作，希望能得到更多縣民支持。
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