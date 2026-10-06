陳亭妃「妃行員證」亮相 競總周日成立府院黨大咖齊聚

選戰倒數升溫，民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部今開記者會，宣布競選總部本月11日下午正式成立，賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等府院黨高層將南下站台，由賴親授戰旗，宣示海陸空戰全面啟動。

陳亭妃表示，競選總部正式成立，不只是選戰據點開放啟用，更象徵「台南隊」整軍大出發進入勝利階段的選戰模式。從中央到地方、從市長到32名議員參選人團隊，大家各就各位、共同承擔，展現台南隊氣勢，一棒接一棒、一起向前，展現團結勝選決心。

目前陳亭妃競選後援會架構大致已就位，賴清德總統將出任榮譽主委，台南市長黃偉哲是主委委員，南市所有立委及議長邱莉莉任副主委，市黨部主委林志展出掌總幹事，陳亭妃胞妹市議員陳怡珍為執行總幹事。

據知，陳亭妃競總成立後也將循之前市長初選時騎鐵馬模式，在32名黨籍市議員參選人參與，陳表示，預計在11月上旬登場，依照安排前往該選區一起騎乘，全面拉抬市長、市議員選情。

陳亭妃也說，競總是11日下午3時成立，考量有維安需求，建議支持者能在下午2點半前提早入場，配合民進黨及競總主視覺意象，號召支持者穿著綠色或粉色衣服來應援。

陳亭妃進一步表示，此次競總成立大會也將推出具有台南隊特色的「妃行員證」，結合競選總部廣場上的航道準備出發，「妃行員證」就是以登機證的概念象徵台南隊正式啟程。登機證上標示「TF1128」航班，出發地為「陳亭妃競選總部」，目的地則是「台南市政府」，登機門寫著「您的選區」，座位則是「妃粉應援席」，以選舉倒數與城市接棒為意象。支持者加入陳亭妃官方帳號 LINE ID @tingfei 即可獲得「妃行員證」最新資訊。

陳亭妃指出，台北順起來的沈伯洋競選團隊以「大洋流號」搭配船員證，象徵北部海戰布局；「台南妃起來」的陳亭妃競選團隊則是推出「妃行員證」，今年4月以「台南起妃號」為概念，象徵南部空戰布局，而陸戰則代表各地組織戰，從海、路、空全面號召台灣隊大集合，分「台北順起來」、「台南妃起來」，台灣海陸空戰鬥模式全面啟動，2026要贏，2028更要贏，力拚全國最高得票數（率），當賴清德總統的後盾。