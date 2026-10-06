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撕掉「科技宿舍」標籤 邱臣遠提借鏡美國爾灣打造竹北

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今作客于美人節目「美人私房話」，以「三寶爸」視角暢談竹北生活。圖／邱臣遠團隊提供
新竹縣民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今作客于美人節目「美人私房話」，以「三寶爸」視角暢談竹北生活。圖／邱臣遠團隊提供

新竹縣民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今作客主持人于美人節目「美人私房話」，以撫育3個孩子的「三寶爸」視角談竹北生活。他表示，竹北不能只是一座匆忙過客的「科技宿舍」，城市應多一點體貼與人情味，成為每個家庭的溫暖靠山。

2026九合一選舉

邱臣遠表示，竹北住著全台灣最年輕、也最拚的一群人，從早晨趕送托、下班搶接小孩，到異鄉打拚沒有後援，大家的活力往往耗損在公司與家庭的兩點一線。

邱臣遠指出，竹北是一座「長得太快」的城市，街頭處處可見牽著幼童的年輕身影，每年迎來1000多個新生命，洋溢著台灣少有的蓬勃生機；然而現有道路骨架與各項機能，本質上仍停留在昔日中小型市鎮的尺寸，讓家長在上下班尖峰壅塞與托育等待中備感煎熬。

他主張透過優化公車智慧路網、推廣電輔車與建構安全通學步道，降低高壓通勤耗損，讓孩子能安心獨立上學，替雙薪家庭每天省下1至2小時接送時間，真正把餘裕還給家庭。

談及家庭與女性政策，邱臣遠表示，有感的施政必須細膩、貼近女性真實生活需求。他提出將定點臨時托育延伸至夜間與周末、放寬到宅坐月子申請標準，並將女性支持政策拓寬至夜歸安全防護、產後心理諮商及熟齡長輩健康社交網絡。他表示，女性是安定家庭的核心力量，城市更應扮演堅定靠山，主動分擔育兒責任。

城市發展方面，邱臣遠借鏡美國加州爾灣（Irvine）的都市規畫經驗，指出高科技產業聚落也能與高品質綠意休閒、卓越教育體系並存。他提出，未來竹北白天可有乾淨明亮的現代化市場與綠帶國際生活節，夜晚則有兼顧美學與友善動線的質感夜市，假日也能帶孩子與毛小孩到專屬寵物公園及水岸綠廊活動。

邱臣遠表示，透過健全公共機能與豐富生活底氣，不僅能協助移居的新竹北人深耕扎根，也能讓在地鄉親共享發展紅利，打造世代共榮、讓下一代引以為傲的宜居城市。

竹北 邱臣遠 標籤 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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