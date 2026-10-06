遭嗆拚命、陰間割舌頭 吳子嘉今提告鄭朝方胞弟恐嚇

新竹縣長選戰攻防升高。美麗島電子報董事長吳子嘉今針對民進黨新竹縣長參選人鄭朝方胞弟鄭朝名臉書發文：「用命去跟你們拚」、「到了陰間會被割舌頭」等言詞提告恐嚇；鄭朝名也於粉專留言：「就是我，因為你真的很喜歡亂說話。」

吳子嘉主張，鄭朝名公開表示要與他「拚命」，並結合自稱「不老實的人」、「社會人士」，以及「到陰間」、「被割舌頭」等言詞，屬於以加害生命的方式恐嚇，已使他心生畏怖，並援引刑法第305條「應依社會一般觀念，衡量相關言語、舉動是否足以使人產生畏怖」，指控鄭朝名涉嫌恐嚇危安罪。

告訴狀內容指出，吳子嘉近期持續質疑鄭朝方家族涉及不法，認為鄭朝名因此心生不滿，進而在臉書發文警告。該篇發文直接點名「董事長開講」負責人吳子嘉，並使用「嚴重警告」等字眼，表示「如果再次或者有人有類似不實的毀謗，我一定用命去跟你們拚」。

告訴狀另引述鄭朝名發文內容，包括：「鄭家只有一個不老實的人就是我」、「雖然我是個社會人士」，並對吳子嘉表示：「說話是要負責任的，陽間你不負責，到了陰間，你會被割舌頭好幾次」。

吳子嘉委任律師昨也發布聲明表示，經核對相關資料，認為鄭朝名上述言論意含恐嚇，威脅吳子嘉生命安全及言論自由，因此依法提出告訴。

吳子嘉主張，鄭朝名以「拚命」、「到陰間被割舌頭」等言詞恐嚇，使他心生畏怖，因此提告。圖／取自「董事長開講」粉專