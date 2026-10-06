快訊

紐時：伊朗戰爭讓「地理」重新成為武器 台灣也在關鍵位置

蘇姿丰：台灣對全球半導體絕對關鍵 對AMD「非常、非常關鍵」

華元食品報驗美國進口馬鈴薯龍葵鹼超標 華元：邊境已攔未進台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

遭嗆拚命、陰間割舌頭 吳子嘉今提告鄭朝方胞弟恐嚇

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
吳子嘉主張，鄭朝名以「拚命」、「到陰間被割舌頭」等言詞恐嚇，使他心生畏怖，因此提告。圖／取自「董事長開講」粉專
吳子嘉主張，鄭朝名以「拚命」、「到陰間被割舌頭」等言詞恐嚇，使他心生畏怖，因此提告。圖／取自「董事長開講」粉專

新竹縣長選戰攻防升高。美麗島電子報董事長吳子嘉今針對民進黨新竹縣長參選人鄭朝方胞弟鄭朝名臉書發文：「用命去跟你們拚」、「到了陰間會被割舌頭」等言詞提告恐嚇；鄭朝名也於粉專留言：「就是我，因為你真的很喜歡亂說話。」

2026九合一選舉

吳子嘉主張，鄭朝名公開表示要與他「拚命」，並結合自稱「不老實的人」、「社會人士」，以及「到陰間」、「被割舌頭」等言詞，屬於以加害生命的方式恐嚇，已使他心生畏怖，並援引刑法第305條「應依社會一般觀念，衡量相關言語、舉動是否足以使人產生畏怖」，指控鄭朝名涉嫌恐嚇危安罪。

告訴狀內容指出，吳子嘉近期持續質疑鄭朝方家族涉及不法，認為鄭朝名因此心生不滿，進而在臉書發文警告。該篇發文直接點名「董事長開講」負責人吳子嘉，並使用「嚴重警告」等字眼，表示「如果再次或者有人有類似不實的毀謗，我一定用命去跟你們拚」。

告訴狀另引述鄭朝名發文內容，包括：「鄭家只有一個不老實的人就是我」、「雖然我是個社會人士」，並對吳子嘉表示：「說話是要負責任的，陽間你不負責，到了陰間，你會被割舌頭好幾次」。

吳子嘉委任律師昨也發布聲明表示，經核對相關資料，認為鄭朝名上述言論意含恐嚇，威脅吳子嘉生命安全及言論自由，因此依法提出告訴。

吳子嘉主張，鄭朝名以「拚命」、「到陰間被割舌頭」等言詞恐嚇，使他心生畏怖，因此提告。圖／取自「董事長開講」粉專
吳子嘉主張，鄭朝名以「拚命」、「到陰間被割舌頭」等言詞恐嚇，使他心生畏怖，因此提告。圖／取自「董事長開講」粉專

吳子嘉主張，鄭朝名以「拚命」、「到陰間被割舌頭」等言詞恐嚇，使他心生畏怖，因此提告。圖／取自「董事長開講」粉專
吳子嘉主張，鄭朝名以「拚命」、「到陰間被割舌頭」等言詞恐嚇，使他心生畏怖，因此提告。圖／取自「董事長開講」粉專

鄭朝方 吳子嘉 恐嚇 2026九合一選舉 新竹縣選舉 美麗島電子報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

錯字掀戰火！黃郁雯反擊：鄭朝方簡報也出包「先回答黑金爭議」

竹縣激戰 徐欣瑩陣營批鄭朝方落款「造神」

退將栗正傑被鍾年晃罵「去中國乖得跟龜兒子」 怒告求償百萬吞敗

毒品政策交鋒批蔣萬安造謠指控 沈伯洋：丟議題又不辯論

相關新聞

毒品立場惹議...蔣萬安提2疑點問沈伯洋：要說羅一鈞造謠？

年底選戰倒數53天，毒品議題成為選舉攻防延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪蔣萬安造謠、不道歉，並稱他說現在不管美沙冬還是針頭發放都是藉聯醫系統。蔣萬安今點出疑點，沈一直把當時的主張說成已經在推動的政策，無法解釋為何「已經在做的事情，他要寫文章來批判台灣政策？」

影／最新民調近7成挺連任 許淑華樂曝「衝民調」關鍵

年底選舉逼近，南投縣長許淑華爭取連任，「ETtoday民調雲」針對施政進行調查，以3年還債91億元最受縣民肯定，將近7成表態滿意且支持她連任，居住幸福感更高達77.6％。許淑華今表示，施政有感真實反映在民調上，連任後繼續努力。

選情冷颼颼「街景殺手」也退燒 網路、社群成主戰場

年底地方選舉倒數不到兩個月，今年選情持續冷颼颼，不僅未見三黨競選主軸，旗幟與看板也較往年減少。學者認為，網路世代崛起，朝野政黨積極搶攻年輕選票，比起懸掛大型選舉看制看板，社群平台逐漸成為主戰場，再加上近年吹起新人參政風潮，選舉經費也相對受限。

陳亭妃「妃行員證」亮相 競總周日成立府院黨大咖齊聚

選戰倒數升溫，民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部今開記者會，宣布競選總部本月11日下午正式成立，賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等府院黨高層將南下站台，由賴親授戰旗，宣示海陸空戰全面啟動。

遭嗆拚命、陰間割舌頭 吳子嘉今提告鄭朝方胞弟恐嚇

新竹縣長選戰攻防升高。美麗島電子報董事長吳子嘉今針對民進黨新竹縣長參選人鄭朝方胞弟鄭朝名臉書發文：「用命去跟你們拚」、「到了陰間會被割舌頭」等言詞提告恐嚇；鄭朝名也於粉專留言：「就是我，因為你真的很喜歡亂說話。」

鄭銘謙：30元是查賄門檻 非達到就一定賄選

今年逢九合一選舉，法務部長鄭銘謙今在立法院備詢時說明是否構成賄選標準。他表示，30元是發動偵查的門檻，並非達到30元以上一定構成賄選，或未達30元就非構成賄選，要看是否有影響、變更投票意願，有無對價關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。