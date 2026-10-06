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鄭銘謙：30元是查賄門檻 非達到就一定賄選

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）、法務部長鄭銘謙（右）今上午赴立法院備詢。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰（左）、法務部長鄭銘謙（右）今上午赴立法院備詢。聯合報系資料照

今年逢九合一選舉，法務部鄭銘謙今在立法院備詢時說明是否構成賄選標準。他表示，30元是發動偵查的門檻，並非達到30元以上一定構成賄選，或未達30元就非構成賄選，要看是否有影響、變更投票意願，有無對價關係。

2026九合一選舉

國民黨立委洪孟楷今在立院質詢時質疑構成賄選的標準為何，他並展示便當圖片，問在競選場合，每人拿到一份，是否算賄選？鄭銘謙表示，最高檢察署有訂妨害選舉刑事案件的例舉，選舉造勢活動提供參加民眾適度之茶水、簡便餐飲，不逾越社會常情，要看有沒有社會常情，這要個案認定，他不做個案認定。

洪孟楷表示，國人普遍有認知是「30元以下」（不構成賄選），但另一部分卻講社會常情。鄭銘謙表示，30元是發動偵查的門檻，並非達到30元以上就一定賄選，或未達30元就不是賄選。洪指著便當圖片問，這有沒有超過30元？鄭說，要看價格是多少，如果是屬於高檔餐廳的，這就超過30元，可能幾百元，路邊攤就不曉得是多少，賄選是以是否可以變更、影響選舉權人的投票意願。

洪孟楷又舉市價2萬5千元的烤乳豬為例，若在參選人的宣講場合旁邊有烤乳豬提供給參加民眾，算不算賄選？有時送豆花又不行，義剪也不行，標準是什麼。鄭銘謙說，有接到線報檢舉，就會立案調查，但成不成立還要經過調查，是否有影響、變更投票意願，有無對價關係，每個案件的情形不一樣，怎麼沒有標準，依照收集情形來認定。

洪孟楷表示，桃園市長參選人黃世杰擔8月被踢爆也有錄影，參加用農田水利署的公務預算辦的餐會，幫特定參選人喊當選，可以嗎？農業部長陳駿季表示，這是年度例行的活動，預算是農水署的，當天有非常多想要競選縣市長（的人），因為還沒有正式選舉登記，只是有很多有意願的人來。鄭銘謙說，此案現在桃園地檢署已立案辦理。

行政院長卓榮泰說，界線都要非常清楚，如果當天的公務行程是公務預算，當天的私人跟選舉相關的事情是非公務預算，檢調調查清楚以後，該究責就究責。

面對洪孟楷質疑護航，陳駿季否認護航，表示謹守行政中立，他剛才只是講活動是年度例行活動，每一年都有不同的地方政府（人員）、相關議員，現任的或想選的都會來。

2026九合一選舉 鄭銘謙 賄選 法務部

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