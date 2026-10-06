鄭麗文稱「洋流」沒破圈 蔣萬安：戰戰兢兢、沒樂觀鬆懈本錢

年底選戰倒數53天，民進黨北市長參選人沈伯洋今天發行順報，外界認為，沈伯洋要透過發行刊物破圈？不過對於洋流是否有破圈？國民黨黨主席鄭麗文稱「洋流」沒有破圈？台北市長蔣萬安今表示，面對每一場選舉，他都戰戰兢兢，完全沒有樂觀鬆懈的本錢。至於任何選舉陣營都會有各種策略，發放文宣等，他都尊重。

蔣說，對他來講，就持續透過各樣管道，來告訴所有市民朋友這幾年相關的政績及未來願景。

蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工。媒體也問蔣，怎麼看卓揆日前批蔣是「三不市長」，昨天卓反酸蔣稱道安、治安跟食安會報都親自召開。

蔣萬安也反擊，如果是認真誠懇，只是人到場，但是為什麼不去好好的來解決冷鏈配送問題就停辦班班喝鮮奶？那同樣的，如果真的認真誠懇，為什麼毒油的問題到現在都沒辦法給國人一個清楚的交代？所以如果卓院長能夠把攻擊我的心力好好的用在施政上面，我想今天不會有這麼多問題沒辦法解決。