簽署特公盟倡議！徐欣瑩提建立「15分鐘綠地生活圈」

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩親自簽署「還我特色公園行動聯盟（特公盟）」發起的「遊戲宜居城市」承諾倡議。徐欣瑩表示，對於為孩子打造更多特色遊戲空間的倡議主張高度認同，且與她日前已提出的共融式公園等「宜居新竹」政策高度契合，同時進一步提出建立「15分鐘綠地生活圈」，串聯公園、河濱、校園、社區綠地及山林步道，讓每個孩子和縣民，都能在家附近有一片綠，更不希望綠色公園變成水泥公園。

徐欣瑩認同並簽署「遊戲宜居城市」承諾倡議，內容包含：盤點遊戲空間，打造「10分鐘遊戲圈」；啟動遊戲場降溫，打造「涼感公園」；正視青少年需求，打造青少年戶外遊憩空間。

徐欣瑩表示，公園不只是遊具與草地，更應兼顧幼兒、青少年、家長、長者及身心障礙者需求。若當選縣長，將推動建立共融式特色公園，針對竹北高鐵區、縣治區及新興重劃區等人口快速成長地區，持續補足特色公園、親子公園、遮蔭、公共廁所及社區活動空間，讓不同世代都能找到適合自己的休憩與活動空間。

「每個孩子，都該在家附近有一片綠。」徐欣瑩也進一步表示，她提出的「宜居新竹」當中也包括建立「15分鐘綠地生活圈」，具體做法是透過串聯公園、河濱、校園、社區綠地及山林步道，形成更完整的城市綠地網絡，讓居民從家中步行或短程騎車，就能抵達可以散步、運動、休息與親近自然的公共空間，讓綠地真正成為日常生活的一部分。

徐欣瑩也提到竹縣運動人口持續成長，因此未來將設立多功能運動場館，依各鄉鎮人口與使用需求，持續增設多功能室內運動場館、風雨球場、羽球場、網球場及匹克球場等設施，逐步補足人口成長與運動空間不足的落差。讓居民不必長途移動，在生活圈附近就有方便、安全，也較不受天候限制的運動空間。