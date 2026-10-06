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蔡康永遭政治出征 謝龍介：台灣不需要做到這種程度

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
對於藝人蔡康永日前參加沈伯洋總部成立造勢活動，疑因政治立場遭網友「出征」，國民黨台南市長參選人謝龍介今天回應說，不需要因為選舉或政治立場不同，就彼此到處征伐。記者吳淑玲／翻攝
對於藝人蔡康永日前參加沈伯洋總部成立造勢活動，疑因政治立場遭網友「出征」，國民黨台南市長參選人謝龍介今天回應說，不需要因為選舉或政治立場不同，就彼此到處征伐。記者吳淑玲／翻攝

對於藝人蔡康永日前參加沈伯洋總部成立造勢活動，疑因政治立場遭網友「出征」，國民黨台南市長參選人謝龍介表示，台灣還是一個有溫度的國家，「台灣最美的風景還是人」，不需要因為選舉或政治立場不同，就彼此到處征伐。

2026九合一選舉

謝龍介說，過去藝人的模仿秀也有人模仿過他、賴總統及韓國瑜，「這一些大家都是模仿，這些模仿都是莞爾一笑嘛。」但現在連做一個模仿都可能被出征，甚至幫一個人按個讚也會被出征，「我想台灣不要做到這個程度。」

他呼籲，不管是「青鳥」還是「藍鳥」，選舉期間大家各自努力、相互鼓勵，最後開票結果出爐就接受結果，「這才是民主。」

謝龍介表示，「台南33年都沒有輪替，我們也沒有出征啊，對不對？」國民黨陣營就是更加努力，爭取鄉親認同，希望最終改變台南民進黨連續33年的執政。

謝龍介今天啟動市場拜票，首站來到水仙宮市場，上午與國民黨中西區、北區市議員參選人童小芸、蔡宗豪、民眾黨江明宗一起到水仙宮市場拜票，他一走進市場就拿著麥克風問候街坊，許多鄉親熱情為他打氣。

至於中西、北區議員選情及藍白合作，謝龍介表示，中西、北區共有4席議員，這次藍白共有4位參選同志，加上民進黨議員陳怡珍不再參選，因此對藍白陣營深具信心，「我們藍白合就是要達到全壘打。」

謝龍介表示，整個藍白合在台南市「無懈可擊」，選情就像「倒吃甘蔗」一樣，已經越來越進入狀況。

國民黨台南市長參選人謝龍介（右三）今天到水仙宮市場拜票。圖／讀者提供
國民黨台南市長參選人謝龍介（右三）今天到水仙宮市場拜票。圖／讀者提供

謝龍介 蔡康永 政治 2026九合一選舉 台北市選舉 台南市選舉

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