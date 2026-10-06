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毒品立場今昔說法惹議...蔣萬安點破2可能問沈伯洋：要說羅一鈞造謠？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工。截自UDN直播
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工。截自UDN直播

年底選戰倒數53天，毒品議題成為選舉攻防延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪蔣萬安造謠、不道歉，並稱他說現在不管美沙冬還是針頭發放都是藉聯醫系統。蔣萬安今點出疑點，沈一直把當時的主張說成已經在推動的政策，無法解釋為何「已經在做的事情，他要寫文章來批判台灣政策？」

2026九合一選舉

蔣萬安今天也點出沈伯洋近日說法的兩種可能：第一，可能是他當時完全沒有搞清楚臺灣的政策，那批評錯對象。所以他現在其實大可以就說：「喔，我當時搞錯了，不了解台灣的做法。」跟當時他批判的馬政府還有新北市政府道歉個就好。

第二種可能，是他當時的主張，他發現不是絕大多數台灣民眾可以認同、接受，而且國外絕大多數的例子都失敗，所以現在他要選舉，才把他當年的自己偷偷換成他所批判的對象。

蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工。對於毒品議題，媒體也追問蔣，怎看疾管署署長羅一鈞受訪稱，目前針具在社區中心是有嚴格管制措施，美沙冬替代療法也需在醫療機構才能進行，要沈釐清一下社區中心發放毒品是什麼意思？

蔣萬安說，他覺得羅一鈞講得非常清楚。第一，也就是清潔針具一定是在專業醫療人員嚴格的管理之下、管控之下；第二個，也就是美沙冬的療法，這樣的計畫，基本上一定是要在專業的醫療機構進行。

蔣說，但是看沈委員的主張是他清清楚楚寫的，是要在社區中心給吸毒者毒品跟針具？問題很簡單，問「沈委員要在哪裡設立這樣的社區中心？」「你要提供施打什麼樣的毒品？」「以及你要仿效哪一個國家？」羅一鈞署長也要沈委員自己釐清清楚。

蔣萬安說，羅署長講得非常好、非常的明確，沈委員就不要再拿美沙冬轉移焦點，「難道羅一鈞署長是在造謠嗎？」他也有看到張景森前政委出來說，沈委員主張的就是瑞士醫療用的海洛因，其實他看完文章也是這樣的認知。是不是要走這個方向？學術上可以討論，不過蔣重申，他堅決反對！

蔣萬安說，如果沈委員支持，其實就應該好好說明清楚，不要這個時候再偷偷地跳動、轉換又不願意承認，這無助於公共議題的討論。

羅一鈞 沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉

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