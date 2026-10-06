毒品立場今昔說法惹議...蔣萬安點破2可能問沈伯洋：要說羅一鈞造謠？

年底選戰倒數53天，毒品議題成為選舉攻防延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪蔣萬安造謠、不道歉，並稱他說現在不管美沙冬還是針頭發放都是藉聯醫系統。蔣萬安今點出疑點，沈一直把當時的主張說成已經在推動的政策，無法解釋為何「已經在做的事情，他要寫文章來批判台灣政策？」

蔣萬安今天也點出沈伯洋近日說法的兩種可能：第一，可能是他當時完全沒有搞清楚臺灣的政策，那批評錯對象。所以他現在其實大可以就說：「喔，我當時搞錯了，不了解台灣的做法。」跟當時他批判的馬政府還有新北市政府道歉個就好。

第二種可能，是他當時的主張，他發現不是絕大多數台灣民眾可以認同、接受，而且國外絕大多數的例子都失敗，所以現在他要選舉，才把他當年的自己偷偷換成他所批判的對象。

蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工。對於毒品議題，媒體也追問蔣，怎看疾管署署長羅一鈞受訪稱，目前針具在社區中心是有嚴格管制措施，美沙冬替代療法也需在醫療機構才能進行，要沈釐清一下社區中心發放毒品是什麼意思？

蔣萬安說，他覺得羅一鈞講得非常清楚。第一，也就是清潔針具一定是在專業醫療人員嚴格的管理之下、管控之下；第二個，也就是美沙冬的療法，這樣的計畫，基本上一定是要在專業的醫療機構進行。

蔣說，但是看沈委員的主張是他清清楚楚寫的，是要在社區中心給吸毒者毒品跟針具？問題很簡單，問「沈委員要在哪裡設立這樣的社區中心？」「你要提供施打什麼樣的毒品？」「以及你要仿效哪一個國家？」羅一鈞署長也要沈委員自己釐清清楚。

蔣萬安說，羅署長講得非常好、非常的明確，沈委員就不要再拿美沙冬轉移焦點，「難道羅一鈞署長是在造謠嗎？」他也有看到張景森前政委出來說，沈委員主張的就是瑞士醫療用的海洛因，其實他看完文章也是這樣的認知。是不是要走這個方向？學術上可以討論，不過蔣重申，他堅決反對！

蔣萬安說，如果沈委員支持，其實就應該好好說明清楚，不要這個時候再偷偷地跳動、轉換又不願意承認，這無助於公共議題的討論。