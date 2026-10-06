沈伯洋曾提「大麻合法化」惹議 侯友宜喊話：毒品零容忍、絕不妥協

九合一選舉倒數53天，民進黨台北市長參選人沈伯洋過去提到「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，引發質疑，今又被翻出2014年提及「大麻背後真正問題其實要用合法化解決」。台北市長蔣萬安呼籲沈伯洋大方表態 Yes or No， 是否支持大麻合法化。新北市長侯友宜表示，他以擔任警察數十年的態度強調，不僅毒品零容忍，只要因毒品而犯罪，絕對從重量刑、絕不妥協。

近日台北市長選戰討論的毒品議題引發各界關注，外界也挖出沈伯洋 2014 年在臉書貼文指「大麻背後真正的問題其實是要用合法化來解決」，被質疑是挺大麻合法化，侯友宜今日受訪表示，他對毒品有非常清楚的一個態度，就是毒品絕對是零容忍，且只毒品零容忍，只要因為毒品而犯罪，絕對從重量刑，絕不妥協，這是他當警察數十年以來的態度，沒有改變。

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