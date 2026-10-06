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錯字掀戰火！黃郁雯反擊：鄭朝方簡報也出包「先回答黑金爭議」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長戰火延燒，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩對上民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。聯合報系資料照
新竹縣長戰火延燒，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩對上民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。聯合報系資料照

新竹縣長戰火延燒，竹北市民代表也加入攻防。民進黨竹北市民代表、東區議員參選人范格菱今質疑國民黨縣長參選人徐欣瑩文宣卻接連出錯；國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯回擊，民進黨縣長參選人鄭朝方簡報也曾出包，真正該回答的是土地變更及黑金爭議。

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范格菱指出，徐欣瑩曾將「竹東鎮」寫成「竹東鄉」，10月3日「13鄉鎮市共創科技首都」看板又出現地名錯字，質疑徐既主打AI、科技治理，文宣卻一再出錯，「錯一次可以說是粗心，請問錯兩次是什麼意思？」

黃郁雯回擊，她是10月3日活動主持人，徐欣瑩僅是「董事長開講」受邀講者，發現簡報相關問題後，已第一時間向節目及主辦單位提醒。若要用簡報錯字檢視參選人的教育政策與治理能力，鄭朝方8月15日政策說明會簡報也曾將「完全中學」誤植為「完成中學」。

黃郁雯指出，當時范格菱也在現場。她反問，以同樣標準，「是不是連談教育政策都能出現這種錯字的鄭朝方，更沒資格談到底該如何教孩子？」

黃郁雯表示，真正應被檢視的不是簡報小字，而是攸關竹東土地發展及環境權益的重大議題。她指出，外界質疑鄭朝方及鄭永金家族涉及將廣達18萬坪遊憩用地變更為殯葬園區，恐讓原可發展科技、觀光及高端產業的土地，變成墓園、納骨塔及廢土堆置場，這才是竹東鎮民真正關心的問題，要求鄭朝方說明。

黃郁雯進一步表示，徐欣瑩過去爭取台大醫院落腳新竹生醫園區，如今也主張竹東鎮升格竹東市、爭取2奈米科學園區；她則指控，鄭朝方家族忙著土地變更及變現，相關土地交易「套現47倍、狂賺3億」，並反問鄭家所作所為「對得起下一代的孩子嗎？」

黃郁雯也表示，外界高度質疑鄭朝方及其父鄭永金家族不僅涉及殯葬用地變更，甚至傳出透過具黑道背景勢力恐嚇吹哨者。她批評，面對涉及「黑道」、「金權」的重大疑雲，鄭朝方始終避重就輕、「已讀亂回」，如今卻把焦點放在簡報錯字。

黃郁雯也喊話鄭朝方，不要只拿簡報錯字轉移焦點、糾正細節，卻不敢面對黑道與金權爭議。她稱「黑道與金權爭議已經成為你個人最鮮明的標籤」，要求鄭朝方正面回答新竹縣民質疑，針對土地變更、土地利益及吹哨者遭施壓等爭議，給地方一個交代。

針對錯字攻防，黃郁雯回擊，民進黨縣長參選人鄭朝方簡報也曾出包，真正該回答的是土地變更及黑金爭議。圖／取自黃郁雯臉書
針對錯字攻防，黃郁雯回擊，民進黨縣長參選人鄭朝方簡報也曾出包，真正該回答的是土地變更及黑金爭議。圖／取自黃郁雯臉書

鄭朝方 錯字 黃郁 2026九合一選舉

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