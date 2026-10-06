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6成長者住沒電梯公寓 垂直囚居亟待改善

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣前進6日指出，長者缺少的不是敬老津貼，而是有電梯能讓行動更加方便。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
台灣前進6日指出，長者缺少的不是敬老津貼，而是有電梯能讓行動更加方便。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「長者需要的是電梯，不是一堆敬老津貼！」台灣前進6日召開記者會指出，雙北約有20萬棟老公寓沒有電梯，60歲長者恐有6成住在沒電梯的公寓，而台北加裝電梯成功僅20年僅76案，他們呼籲地方政府協助成立管委會、增設加梯陪跑員，還有公告樓層費用分攤表。

2026九合一選舉

93%老公寓無管委會

時力台北大安文山市議員參選人陳峙穎表示，選舉將近，各黨競相加碼敬老金、健保費、假牙補助等老人福利，但他身為里長，做里民服務時常上門拜訪，長輩很少說錢不夠，最常提到的是身體越來越不方便。陳峙穎指出，長輩缺的不是錢，是實際生活上的改善，被樓梯困在家中的垂直囚居若不處理，只會變成整個世代的困境。

小歐盟新北三重蘆洲市議員參選人陳宛毓指出，台北市2024年老人生活狀況調查也顯示，60歲以上長輩將近6成住在沒有電梯的公寓。更困難的是，屋齡30年以上的無電梯公寓有93%沒有管理組織，連帶頭申請的人都找不到。

缺乏1樓協商機制

「4到5層的老公寓都遭到排除！」基進台北松山信義市議員參選人鄧樂強表示，台北加梯補助最高可達工程經費8成、每座上限480萬元，條件並不差卻推不動。因為輔導團隊在台北只服務6樓以上、新北只服務7樓以上，4、5層樓的公寓全被排除；且補助只能等社區自行申請，一棟住戶還缺乏協商制度。

綠黨台北中正萬華市議員參選人王振庭提出三帖解方：一、成立管委會補助降到四樓，估算一年約7千萬元就可讓1千個社區成立管委會；二、派出加梯陪跑員，將4、5層公寓納入免費輔導，由市府負擔初評費用，優先服務萬華等高齡社區，確認無法加裝者30天內轉介樓梯升降椅、爬梯機等替代方案。

公告樓層分攤參考表

「應公告樓層分攤參考表，一樓出資為零，損失補償寫入申請文件，爭議送調處委員會。」王振庭表示，三項措施都不需修法，明年度預算即可納入。台灣前進也公布「雙北囚居地圖」，逐里標示4、5層老公寓、65歲以上人口與高齡比例，網站也提供12題的加梯快篩卡，讓家屬先自行評估是否能安裝電梯。

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