蔣萬安猛攻沈伯洋「發毒品」 黃偉哲諷：除潑髒水好像沒別的辦法

針對台北市長蔣萬安陣營對民進黨台北市長參選人沈伯洋猛攻毒品議題，台南市長黃偉哲今天受訪表示，台南從2005年開始就是全國第一個實施美沙冬替代療法的縣市，「在毒品議題，台南是絕對有發言權」，他本身也是學公共衛生的，認為從蔣萬安陣營的講法，已經透露出對反毒政策的誤解，以及意圖用栽贓、貼標籤。

黃偉哲表示，「我覺得他們可能已經意識到選舉已經咬得非常緊，而且甚至於可能已經被反超，所以才會開始貼標籤、潑髒水。」

黃偉哲指出，「因為以台北市毒防中心來講，蔣萬安市長他自己可能還不知道是毒防中心的主任委員。所以說，以這樣的情形來講，依照蔣萬安市長的講法，台北市本身毒防中心所做的，包括清潔針頭的提供，包括替代療法與美沙冬的使用，都是違法、都是在散播毒品。」

他說，「那這樣的講法，是完全沒有辦法被社會主流價值，以及所有的公共衛生、醫療專業人士所接受。因此我覺得，其實現在蔣陣營除了潑髒水之外，好像沒有別的辦法。」

黃偉哲表示，「那如果他用今日的這個講法，否定過去台北市，包括台北市在內所有反毒的作為的話，我覺得其實應該會激起全民的公憤才對。」

對於沈伯洋周日競選總部成立現場爆滿的群眾，黃偉哲表示，距離投票日還有54天，「這中間可以發生很多事情。我們想想，回想54天前，那個時候洋流還沒有蔚然成勢。所以說，54天前，甚至更早以前，大家很多這個社會上，或是在台北市的一些政治圈內的人，是怎麼看待沈伯洋。」

黃偉哲說，「54天後，沈伯洋已經蔚然成風，而且事實上已經有形成相當大的影響。」至於未來選情，黃偉哲表示，「未來在54天內會產生什麼樣的情況，覺得對於沈伯洋競選總部，還有對民進黨以及其他有洋流外溢的城市，還是要步步為營、謹慎應對。能夠堅持到最後的人，才是最後的勝利。希望洋流持續發酵，但是大家也要穩紮穩打。」