北市長電視辯論有譜！蔣萬安曝會交叉詰問...想跟沈伯洋辯這些題目

年底選戰倒數53天，台北市長選戰電視辯論有譜。台北市長蔣萬安今天被問到，最想跟對手沈伯洋辯論什麼題目？蔣說，在正式的辯論場合，當然任何市政議題都可以討論，也包括毒品議題跟立場。對於是否有交叉詰問？還有舉辦時間，蔣說，交叉詰問環節過往都會有，4年前也是有。

蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工，對於今年北市長選舉的電視辯論會，蔣萬安也被問到，除了TVBS，還有民視、三立、鏡電視也希望跟您簽辯論意向書，為什麼最後只選擇TVBS？蔣萬安說，他了解雙方目前都已經有初步共識，磋商細節的部分，都是交由幕僚團隊來溝通。至於交叉詰問環節？蔣說，過往都會有，4年前也是有，他也有參加。

蔣萬安表示，台北市長選舉全國矚目，過往也都會有辯論，今年也不會有例外，「我一定會參加」。

蔣、沈陣營9月就已簽署辯論同意書給TVBS，先前傳出因沈陣營希望能有偏綠媒體加入卡關？沈伯洋昨天駁斥「消息是哪來的啦」，強調自己不設限場地、時間，沒有附帶任何條件；蔣競選辦公室發言人陳柏翰昨天也表示，期待TVBS盡快進行協調及安排，大家密切配合，決定辯論時間及其他細節。