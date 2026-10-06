蔡康永現身沈伯洋競總被陸網友出征 蔣萬安：不認同干預選擇自由

藝人蔡康永因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競總成立，近日遭大陸網友批評，曾合作的陸品牌也警告「保留追究法律責任權利」。蔣萬安今聲援蔡康永，表示不管康永哥支持誰、不支持誰，都一樣很尊重。「我絕對不認同透過利益或任何形式，去干預或影響每一個人選擇的自由。」

蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工，對於蔡康永因為現身沈伯洋競選總部成立，被大陸媒體、網友批評，並且還有合作廠商秒切割？蔣今表示，首先他要非常謝謝康永哥，當然也誠摯邀請蔡來參加競總成立活動，也希望能跟蔡見面好好的聊一聊，聽聽蔡的一些想法跟意見。

蔣萬安再次強調，表達自由和表達的權利，這絕對是台灣最重要的民主價值，也是一直捍衛的一個理念。所以不管康永哥支持誰、不支持誰，他都一樣很尊重。他絕對不認同透過利益或任何形式來去干預或影響每一個人選擇的自由。

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前競選總部成立，藝人蔡康永被拍到人到現場，蔣萬安昨則公開邀請蔡康永到他競選總部成立活動，並安排搖滾區。