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影／民進黨雲林縣議員參選人涉賄 國民黨團要求劉建國道歉別切割
國民黨立法院黨團書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷及立委牛煦庭今天上午舉行「民進黨雲林縣黨部執行長賄選鐵證如山，查扣近300萬！劉建國道歉說明、別想切割！」記者會，針對民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富、雲林縣議員參選人蔡永順兄弟涉賄選案，要求民進黨雲林縣長參選人劉建國出面說明並道歉。
國民黨立法院黨團書記長許宇甄指出，蔡永富與蔡永順兄弟均是民進黨雲林地方重要人物，蔡永富更擔任民進黨雲林縣黨部執行長，因此要求劉建國不要與相關人士切割，應出面向選民說明並道歉。
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