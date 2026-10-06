影／民進黨雲林縣議員參選人涉賄 國民黨團要求劉建國道歉別切割

年底選戰倒數53天，毒品議題成為選舉攻防延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪蔣萬安造謠、不道歉，並稱他說現在不管美沙冬還是針頭發放都是藉聯醫系統。蔣萬安今點出疑點，沈一直把當時的主張說成已經在推動的政策，無法解釋為何「已經在做的事情，他要寫文章來批判台灣政策？」

2026-10-06 12:24