深藍文山區湧人潮 沈伯洋掃木柵市場 預告將啟動「台北大洋流計畫」

民進黨北市長參選人沈伯洋今早9時到木柵市場掃街，外界印象中深藍的文山區卻有不少民眾前來排隊簽名，當中不乏在地年輕家長。沈伯洋也說，第二次來到文山區，當地對於人行道規畫、交通政策及都更等有建議，之後會啟動「台北大洋流計畫」到每區提出願景，邀請市民參加。

由於沈伯洋一早7時30分先到忠孝復興站站出口發放文宣「順報」。他分享，小時候很喜歡看捷運爽報，最喜歡看星座運勢，所以製作文宣想要讓大家感到愉悅，尤其看到很多人排隊、熱情的領取，很多人拿到後就往捷運站跑，可見是要趕去上班，希望在搭捷運、到公司後可以翻閱，目的就是希望能看得開心、有趣。

沈伯洋說，派報完後到大安文山，這也是第二次到訪，尤其文山區對於人行道規畫、交通，整個都更緩慢等有許多意見，之後團隊也會啟動「台北大洋流計畫」，到每個區域會提出當地願景，希望屆時大安文山大家能參加。

掃木柵市場前，沈伯洋先到聖母宮參拜，現場也聚集不少「洋流」粉絲要排隊簽名合照，人龍排到近指南路一段。支持者清一色都是在地年輕家長，也不乏有稍微年長長輩，甚至有支持者今天生日，邀沈伯洋及在地議員齊唱生日快樂歌，隨後許願「市長希望是沈伯洋」。