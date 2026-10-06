影／沈伯洋毒品文章引熱議 邱淑媞：公衛減害與毒品開放不能混淆

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章引發熱議。中華民國防疫學會理事長王任賢今天高分貝表示「反毒是醫界的底線，難不成醫生要毒害病人嗎？」國健署前署長邱淑媞以公衛角度看沈伯洋的文章表示，文章中只提到大麻、沒有提到美沙冬，以及無限上綱想為毒癮者除罪化。

王任賢表示，台灣是反毒的國家，以前在社區從來沒有提供毒品，美沙冬也只是在醫院提供治療，如果毒品要出現在社區必須修法，所以無論是政治人物或醫界都必須要站在反毒立場，但現在醫界有人卻十分失望，居然有人站出來贊成毒品，有人站出來打圓場說不要成為選舉工具，醫界基本上只有一個反毒立場，醫生是要救人，難不成要毒害病人嗎。

邱淑媞表示，沈伯洋的文章特別tag「大麻」，文章都沒有提到美沙冬，以及毒品「只是藥品」，把毒品跟藥品畫上等號，把非法的癮說成是法律建構的霸權，還罵校園驗毒是爛招，「這是擁毒、不是反毒」，質問「沈伯洋，你葫蘆裡到底賣什麼藥？」公衛的每一個階段都是為了救人，而不是把吸毒當作合法成癮；反毒與毒品正常化是兩條不同路線，「毒品正常化造成的，就是毒品氾濫」。

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