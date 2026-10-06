競選文宣接連出錯！范格菱開酸徐欣瑩：這就是AI治理？

新竹縣竹北市第二選區（東區）議員參選人范格菱今天發文開酸徐欣瑩近期主打「AI治理」，但競選文宣卻接連出現新竹縣行政區名稱錯誤。她直球質問：「錯一次可以說是粗心，請問錯兩次是什麼意思？」更酸問，「這就是徐欣瑩所謂的AI治理嗎？」

范格菱指出，第一次出包發生在9月3日，徐欣瑩相關競選文宣將「竹東鎮」寫成「竹東鄉」，當時就引發地方議論；沒想到相隔僅一個月，10月3日公開亮相、標榜「最強新竹縣隊」、「13鄉鎮市共創科技首都」的科技感看板，再度被發現地圖中的部分鄉鎮市名稱出現「扭曲的錯字」。范格菱質疑，既然政見強調AI與科技治理，最基本的地名與文宣校對卻一再出錯，「你所謂的AI政見，就是長這樣嗎？」

范格菱質疑一個連競選團隊公開文宣都無法做好基本校稿的候選人，要如何向下一代談AI教育，「請問這樣的AI要怎麼教育孩子？怎麼說服新竹縣民？」她認為，AI可以協助治理、提高行政效率，但前提仍是使用科技的人必須負責把關，若連公開場合使用的政策看板都接連出錯，恐怕已不是單純一次性的疏忽，而是團隊對內容品質與細節管理的問題。

「錯不可怕，錯了不改才是問題。」范格菱最後表示，從9月「竹東鎮變竹東鄉」，到10月主打13鄉鎮市的AI科技看板再出現錯誤，一個月內兩度發生與新竹縣地名有關的文宣爭議，她痛批，縣民要看的不是充滿科技感的包裝，而是候選人是否具備治理最基本的嚴謹態度，「不校稿、出了錯也不願意修正，這樣真的準備好治理新竹縣了嗎？」