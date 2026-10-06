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雙城論壇從滲透破口變留框架 蔣萬安喊話沈伯洋：是不是該道歉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數53天，民進黨台北市長參選人沈伯洋被問到，若當選台北上海雙城論壇停不停辦？沈伯洋先前稱雙城是滲透破口，不過今改口稱「留框架保內容」。蔣今舉過去饒慶鈴縣長、里長被調查等三個例子，痛批民進黨不要雙重標準，也要改口的沈伯洋道歉。

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蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工，對於先前稱雙城論壇是滲透破口的沈伯洋，今天改口雙城論壇要留框架保內容？蔣萬安說，這不就打臉沈他自己「說是滲透破口的講法嗎？」所以他覺得，民進黨政府不要雙重標準。

蔣萬安也舉APEC會議，洪申翰部長可以用中華台北的名義到大陸參加會議，難道綠能你不能？看到台東縣長饒慶鈴錄影片去宣傳在地優質農產品鳳梨釋迦，也要被調查恫嚇；還有也看到，當時里長赴陸旅遊卻被反滲透法調查，沈委員還說「這個是在保護他們？」

蔣萬安反擊表示「沈委員如果要改口，是不是也應該要這些基層的里長以及辛苦的市府同仁說聲道歉」，因為沈說可以到北京、雙城論壇要保留，但是台北市政府辦的這幾年都是透過陸委會核准進行雙城論壇。所以他就是希望踩穩立場、也要綠營不要雙重標準。

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 雙城論壇 台北市選舉

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