雙城論壇從滲透破口變留框架 蔣萬安喊話沈伯洋：是不是該道歉

年底選戰倒數53天，民進黨台北市長參選人沈伯洋被問到，若當選台北上海雙城論壇停不停辦？沈伯洋先前稱雙城是滲透破口，不過今改口稱「留框架保內容」。蔣今舉過去饒慶鈴縣長、里長被調查等三個例子，痛批民進黨不要雙重標準，也要改口的沈伯洋道歉。

蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工，對於先前稱雙城論壇是滲透破口的沈伯洋，今天改口雙城論壇要留框架保內容？蔣萬安說，這不就打臉沈他自己「說是滲透破口的講法嗎？」所以他覺得，民進黨政府不要雙重標準。

蔣萬安也舉APEC會議，洪申翰部長可以用中華台北的名義到大陸參加會議，難道綠能你不能？看到台東縣長饒慶鈴錄影片去宣傳在地優質農產品鳳梨釋迦，也要被調查恫嚇；還有也看到，當時里長赴陸旅遊卻被反滲透法調查，沈委員還說「這個是在保護他們？」

蔣萬安反擊表示「沈委員如果要改口，是不是也應該要這些基層的里長以及辛苦的市府同仁說聲道歉」，因為沈說可以到北京、雙城論壇要保留，但是台北市政府辦的這幾年都是透過陸委會核准進行雙城論壇。所以他就是希望踩穩立場、也要綠營不要雙重標準。