影／蔡康永出席沈伯洋活動遭切割 邱垂正：突顯藝人到中國發展風險

陸委會主委邱垂正上午出席立法院會前受訪時，就藝人蔡康永因現身民進黨籍台北市長參選人沈伯洋競選總部成立活動，除了被中國的網友出征，遭大陸品牌火速切割，引發大陸網友強烈反彈一事，邱垂正首先表達遺憾。邱垂正表示，此事件再度突顯我們的藝人到中國大陸去發展事業，如果立場不同，可能利益歸零；也是前往中國發展的一個風險。

邱垂正表示，台灣自由民主的生活方式，公正、公開的選舉活動，參加的人不需要中共同意；這凸顯出兩岸制度的不同，自由民主的社會，跟專制極權的社會截然不同。 邱垂正也呼籲中國表示，希望對岸要尊重台灣自由民主的生活方式，不要介入選舉，不要干預我們的選舉活動，這樣對兩岸關係不會有任何助益。