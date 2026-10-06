沈伯洋2014年曾貼文支持大麻合法化 蔣萬安籲沈：大方表態yes or no？

年底選戰倒數53天，毒品議題成為北市長選戰攻防延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋再度被翻出，2014年曾在臉書貼文寫到「大麻背後真正的問題，其實是要用合法化來解決的」，被質疑支持大麻合法化？蔣萬安今天也問沈伯洋，請好好、清楚、大方告訴大家，是否支持大麻合法化？「yes or no 很清楚」。

蔣萬安今天上午出席文山區景豐二區社會住宅新建工程動工，媒體問蔣，沈伯洋再度被翻出曾貼文支持大麻合法化？是不是覺得沈要出來講清楚？蔣萬安表示，他的立場非常清楚，就是堅決反對「毒品除罪化」、「毒品零容忍」。

蔣說，他的立場非常清楚，也請沈委員好好的、清楚大方地的告訴大家，「你是否支持大麻合法化？」「yes or no 很清楚、立場清清楚楚，跟民眾說明就好。