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陳亭妃與南科第五區議員站路口拜票 拚民進黨議員席次過半

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
陳亭妃與南科第五區議員站路口展現聯合競選力量、拚民進黨議員席次過半。圖／陳亭妃團隊提供
陳亭妃與南科第五區議員站路口展現聯合競選力量、拚民進黨議員席次過半。圖／陳亭妃團隊提供

台南市長參選人陳亭妃上午到善化區善福大道與善美大道路口，與第五選區民進黨爭取連任的副議長林志展及余柷青、陳碧玉、李偉智等議員站路口向通勤民眾拜票，要「以實際行動展現台南隊聯合競選的整合力量，為11月28日選戰全面加溫」。

2026九合一選舉

陳亭妃表示，南科是台南產業發展重要引擎，善化、新市、新化、安定、山上等區更是台南下一階段發展重要關鍵。市長選舉與議員選舉不是各自作戰，而是要「市長、議員一條心」，從地方基層到市政推動形成完整的團隊力量，才能讓台南持續向前。

陳亭妃說，這次第五選區民進黨議員參選人展現高度團結，透過聯合競選、共同宣傳及區域合作，讓有限的競選資源發揮更大效益，也讓選民清楚看見「台南隊」整體作戰的決心。今天從一大早站路口向選民請安問好開始，就是希望與鄉親面對面、用最誠懇的態度爭取認同，用團隊力量讓人民感受台南未來的不一樣。

林志展身兼民進黨台南市黨部主委，他表示，第五選區這次民進黨議員參選人已達成聯合競選共識，除合掛看板、共用宣傳車，也將透過出生月份配票方式進行整合，重點就是要讓選票集中、讓民進黨的議員全壘打，讓民進黨在議會可以過半執政。

林志展指出，中央黨部也鼓勵各選區成立聯合競選團隊，透過區域協調、資源整合，降低不必要的競選支出，同時提升整體選舉效率。第五選區將以「聯合競選、團結作戰」為核心，與市長選舉相互配合，目標就是全力爭取民進黨議員席次過半。

陳亭妃說，2026台南選戰不只是市長選舉，更是市議會席次的重要一戰。未來市政要能夠順利推動，需要市府與議會共同合作，因此她會與所有民進黨議員參選人並肩作戰，從每一個選區、每一個路口開始，把團隊力量一棒一棒接起來。

陳亭妃與南科第五區議員站路口展現聯合競選力量、拚民進黨議員席次過半。圖／陳亭妃團隊提供
陳亭妃與南科第五區議員站路口展現聯合競選力量、拚民進黨議員席次過半。圖／陳亭妃團隊提供

陳亭妃 南科 議員 2026九合一選舉 台南市選舉

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