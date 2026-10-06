韋淳祐：民進黨全黨押「洋流」 毒品議題爆掉沒綠縣市長參選人敢上車

台北市長選戰攻防升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋曾撰文主張，可設立社區中心、提供吸毒者毒品和乾淨針頭，引發熱議。風向株式會社總監韋淳祐今天表示，民進黨吹捧「洋流」等於全黨把品牌全部押在一位「代言人」身上，萬一這位代言人形象爆掉，對民進黨而言會是很大的風險，難怪這次毒品議題，民進黨會如此緊張。

韋淳祐今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，洋流副作用開始出現，負面效應也會串全台。以「社區發毒品」議題來說，除了民進黨新北市長參選人蘇巧慧被追問不得不回應之外，其他綠營沒有任何縣市長候選人敢上車，他認為民進黨單押沈伯洋一人是有風險的打法，選民最在乎的其實還是市政願景。

韋淳祐分析，沈伯洋「洋流」和當年蔡英文「辣台妹」現象不同。蔡英文很少犯錯，即便不常出席記者會發言，民進黨也會用文稿包裝她的形象。沈伯洋到處出征別人，他自己也曾因父母到大陸工作跟著赴陸讀書，被沈伯洋打成「中共通往國民黨的橋樑」。

韋淳祐認為，最近竄起的洋流現象，對國民黨不見得是壞事，藍營選民如果沒有警惕，很容易鬆懈。相較於青鳥動輒唱唱跳跳，不滿意就去出征他人，洋流造神其實讓很多中間選民覺得尷尬。選戰進入關鍵階段，比的就是誰犯的錯比較少。

此外，前中國小姐張淑娟遭媒體人周玉蔻不實爆料毀壞名節，出面指控當時參與節目的蘇巧慧是「幫凶」。韋淳祐今天批評，蘇巧慧是「造謠氣氛組」，明明知道不對，還助長霸凌造謠「很惡劣」。