快訊

徐佳青遭控攜兒出訪 外交部政次吳志中：她身為母親要照顧兒子

美發芽馬鈴薯新制上路首批！逾339公噸龍葵鹼超標 食藥署：不調抽驗率

高教枷鎖／要大學打國際賽 卻把校長當「所長」管

聽新聞
0:00 / 0:00

綠基隆議員提13人「童心協力」CF影片喊全壘打 中山、安樂違紀祭鐵腕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
綠基隆議員提13人「童心協力」CF影片喊出全壘打。圖／民進黨基隆市黨部提供
綠基隆議員提13人「童心協力」CF影片喊出全壘打。圖／民進黨基隆市黨部提供

民進黨基隆市黨部今推出兩支提名13名議員參選人CF宣傳影片，分別以「跳繩」與「拔河」為主題，串聯「暖心宜居」與「繁榮基隆」兩大篇章，透過團隊合作的意象，呈現參選人深耕地方理念。黨部喊出要全壘打，針對中山區及安樂區違紀參選、違紀助選，黨部評議委員會皆以除名或停權之處分，維護黨紀。

2026九合一選舉

第一支「暖心宜居篇」以跳繩為主題，前市長林右昌配音，由跳繩帶出議員候選人的朝氣活力，以「照顧每個族群」為核心，從青年發展、弱勢關懷、兒童成長、毛孩友善、長者照顧、體育發展到原民文化，呈現不同世代、不同族群都能被看見、被照顧的城市願景。

仁愛區鄭文婷以「翻轉老城、推動都更」為訴求；中正區黃紀仁聚焦「活化空間、推動青創」；中山區吳巧瀅關注「強化弱勢家庭支持」；信義區陳軍佐主打「親子友善、寵物公園」；中正區江清容致力「完善長照體系」；信義區陳宜「積極爭取體育資源」；山地原住民候選人高願孝則提出「設立原民關懷據點」，各自從不同面向提出對基隆宜居生活的主張。

第二支「繁榮基隆篇」則以拔河為主題，由前立委蔡適應配音，透過拔河需要團隊協力、共同向前的意象，聚焦交通建設、基隆捷運、接駁路網、通勤需求、基礎建設與城市安全等議題。

暖暖區朱書昕主張「加速滿足交通需求」；七堵區曾怡芳強調「全力督促基捷進度」；安樂區張之豪提出「健全基捷接駁路網」；安樂區吳驊珈聚焦「改善客運通勤瓶頸」；中山區施偉政主張「強化民生基礎建設」；安樂區劉韋巡則提出「建構城市安全網絡」，從交通、建設到城市安全，展現議員候選人團隊共同推動基隆進步的方向。

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，目標是13席全壘打，作為市長參選人童子瑋最強後盾。針對中山區及安樂區違紀參選、違紀助選，黨部評議委員會皆以除名或停權之處分，維護黨紀。

安樂區民進黨原提名人黃永翔因因過往遭法院判決共同犯行使業務登載不實文書罪被中央黨部除名後，黃以無黨籍登記參選；中山區前議員張秉鈞因助理費案改由妻子李昀靜以無黨籍登記參選。兩人都有基層實方，地方咸認對民進黨兩區選情造成衝擊。

綠基隆議員提13人「童心協力」CF影片喊出全壘打。圖／民進黨基隆市黨部提供
綠基隆議員提13人「童心協力」CF影片喊出全壘打。圖／民進黨基隆市黨部提供

綠基隆議員提13人「童心協力」CF影片喊出全壘打。圖／民進黨基隆市黨部提供
綠基隆議員提13人「童心協力」CF影片喊出全壘打。圖／民進黨基隆市黨部提供

綠基隆議員提13人「童心協力」CF影片喊出全壘打。圖／民進黨基隆市黨部提供
綠基隆議員提13人「童心協力」CF影片喊出全壘打。圖／民進黨基隆市黨部提供

基隆 影片 議員 2026九合一選舉 基隆市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

逾百台「大洋流」公車現蹤北市 北市民進黨部：強化聯合配票

高雄辯論…賴瑞隆簽邀約書 柯志恩：賴終於接受

選情初探／員林藍綠對決 大村、永靖變數多

新北市議員鄭宇恩拼連任 蘇巧慧力挺展現超人氣

相關新聞

蔡康永現身沈伯洋造勢遭陸廠撤代言 李遠：不懂為何這麼嚴重

主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，隨後遭中國大陸合作品牌火速切割。文化部長李遠今表示，在自由民主國家，任何人參加選舉活動都是很普通的事情，或許因蔡康永知名度較高才受到關注，但他不解為什麼這樣普通的事情會這麼嚴重。

舊文被控挺毒品合法 沈伯洋嗆蔣萬安：作者沒死卻變成他們講的才算數

藍營近日猛攻民進黨台北市長參選人沈伯洋舊文推動毒品合法化。台北市長蔣萬安拋3問要沈伯洋回答。沈今早受訪反嗆，自己講的戒治方式就是北市府現行政策，「現在作者都還沒死還在這裡」卻變成他們講的才算數，呼籲既然蔣造謠也沒要道歉，乾脆第一場辯論就來討論毒品防治，這是他專業他非常熟。

沈伯洋2014年曾貼文支持大麻合法化 蔣萬安籲沈：大方表態yes or no？

年底選戰倒數53天，毒品議題成為北市長選戰攻防延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋再度被翻出，2014年曾在臉書貼文寫到「大麻背後真正的問題，其實是要用合法化來解決的」，被質疑支持大麻合法化？蔣萬安今天也問沈伯洋，請好好、清楚、大方告訴大家，是否支持大麻合法化？「yes or no 很清楚」。

影／蔡康永出席沈伯洋活動遭切割 邱垂正：突顯藝人到中國發展風險

陸委會主委邱垂正上午出席立法院會前受訪時，就藝人蔡康永因現身民進黨籍台北市長參選人沈伯洋競選總部成立活動，除了被中國的網友出征，遭大陸品牌火速切割，引發大陸網友強烈反彈一事，邱垂正首先表達遺憾。邱垂正表示，此事件再度突顯我們的藝人到中國大陸去發展事業，如果立場不同，可能利益歸零；也是前往中國發展的一個風險。

陳亭妃與南科第五區議員站路口拜票 拚民進黨議員席次過半

台南市長參選人陳亭妃上午到善化區善福大道與善美大道路口，與第五選區民進黨爭取連任的副議長林志展及余柷青、陳碧玉、李偉智等議員站路口向通勤民眾拜票，要「以實際行動展現台南隊聯合競選的整合力量，為11月28日選戰全面加溫」。

韋淳祐：民進黨全黨押「洋流」 毒品議題爆掉沒綠縣市長參選人敢上車

台北市長選戰攻防升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋曾撰文主張，可設立社區中心、提供吸毒者毒品和乾淨針頭，引發熱議。風向株式會社總監韋淳祐今天表示，民進黨吹捧「洋流」等於全黨把品牌全部押在一位「代言人」身上，萬一這位代言人形象爆掉，對民進黨而言會是很大的風險，難怪這次毒品議題，民進黨會如此緊張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。