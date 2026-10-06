綠基隆議員提13人「童心協力」CF影片喊全壘打 中山、安樂違紀祭鐵腕

民進黨基隆市黨部今推出兩支提名13名議員參選人CF宣傳影片，分別以「跳繩」與「拔河」為主題，串聯「暖心宜居」與「繁榮基隆」兩大篇章，透過團隊合作的意象，呈現參選人深耕地方理念。黨部喊出要全壘打，針對中山區及安樂區違紀參選、違紀助選，黨部評議委員會皆以除名或停權之處分，維護黨紀。

第一支「暖心宜居篇」以跳繩為主題，前市長林右昌配音，由跳繩帶出議員候選人的朝氣活力，以「照顧每個族群」為核心，從青年發展、弱勢關懷、兒童成長、毛孩友善、長者照顧、體育發展到原民文化，呈現不同世代、不同族群都能被看見、被照顧的城市願景。

仁愛區鄭文婷以「翻轉老城、推動都更」為訴求；中正區黃紀仁聚焦「活化空間、推動青創」；中山區吳巧瀅關注「強化弱勢家庭支持」；信義區陳軍佐主打「親子友善、寵物公園」；中正區江清容致力「完善長照體系」；信義區陳宜「積極爭取體育資源」；山地原住民候選人高願孝則提出「設立原民關懷據點」，各自從不同面向提出對基隆宜居生活的主張。

第二支「繁榮基隆篇」則以拔河為主題，由前立委蔡適應配音，透過拔河需要團隊協力、共同向前的意象，聚焦交通建設、基隆捷運、接駁路網、通勤需求、基礎建設與城市安全等議題。

暖暖區朱書昕主張「加速滿足交通需求」；七堵區曾怡芳強調「全力督促基捷進度」；安樂區張之豪提出「健全基捷接駁路網」；安樂區吳驊珈聚焦「改善客運通勤瓶頸」；中山區施偉政主張「強化民生基礎建設」；安樂區劉韋巡則提出「建構城市安全網絡」，從交通、建設到城市安全，展現議員候選人團隊共同推動基隆進步的方向。

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，目標是13席全壘打，作為市長參選人童子瑋最強後盾。針對中山區及安樂區違紀參選、違紀助選，黨部評議委員會皆以除名或停權之處分，維護黨紀。

安樂區民進黨原提名人黃永翔因因過往遭法院判決共同犯行使業務登載不實文書罪被中央黨部除名後，黃以無黨籍登記參選；中山區前議員張秉鈞因助理費案改由妻子李昀靜以無黨籍登記參選。兩人都有基層實方，地方咸認對民進黨兩區選情造成衝擊。

綠基隆議員提13人「童心協力」CF影片喊出全壘打。圖／民進黨基隆市黨部提供

綠基隆議員提13人「童心協力」CF影片喊出全壘打。圖／民進黨基隆市黨部提供