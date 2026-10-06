「誰信候選人政見是到處發毒品？」 沈伯洋反擊對手抹黑：辯論也不錯

台北市長選戰不斷升溫，近期台北市長蔣萬安競選辦公室透露將由TVBS安排辯論。民進黨北市長參選人沈伯洋今上午到木柵市場掃街，受訪時表示，當然非常開心，也希望扣合市政遇到問題辯論；尤其最近拋出毒品政策，但對手政營比較想討論他10幾年前發文，「誰會相信一個候選人提出政見說要到處發毒品。」

針對辯論議題，沈伯洋說，時間序最早是民視，再來為三立、鏡電視、TVBS，記得都是同一、兩個禮拜，突然聽到可以舉辦辯論，當然是非常開心，一開始就提到對辯論主題，希望扣合市政遇到問題，兒虐怎麼解決、食安問題的營養午餐連環爆、都市林的政策、交通怎麼做等，都值得討論。

沈伯洋說，最近對手陣營拋出毒品議題，其實自己才剛提出毒品政策，「他們不想要討論政策，比較想討論我10幾年前發文，很逗趣。」

他說，對手用抹黑、造謠方式「怎麼會有人相信候選人提出一個政見說要到處發毒品，到底怎麼會有人相信抹黑。」但，這就是對方陣營所做出來的事情，如果沒有要道歉，那來辯論也不錯，這是不錯主題，既然拋出那麼多主題，也創造台北市那麼多奇蹟，覺得都可以值得當作辯論題目。