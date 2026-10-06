陳以信轟沈伯洋毒品爭議「伯力答B」：別拿美沙冬搞認知操作

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年毒品論述再掀朝野論戰。國民黨文傳會主委陳以信今批評，沈伯洋面對自己當年「把毒品和藥品劃上等號」、「社區中心提供吸毒者毒品」等文字，不正面回答，不斷搬出美沙冬轉移焦點，根本就是「問A答B」的「伯力答B」，先偷換概念，再製造稻草人，最後攻擊自己立起來的假命題，這不是專業辯論，而是一連串謬誤論證。

陳以信指出，台北市長蔣萬安早已公開表態支持美沙冬與清潔針具等減害政策。既然如此，沈伯洋一再強調「蔣萬安以前也支持美沙冬」，究竟是在回答誰的問題？國人現在問的明明是「沈伯洋2014年寫的『提供吸毒者毒品』，那個毒品到底是什麼？」

陳以信質疑，沈伯洋長期研究認知作戰，比一般人更清楚「重新設定框架、置換討論命題」如何影響公共認知，沈伯洋論述是「典型的轉移焦點加稻草人謬誤」，但就算沈伯洋企圖拿美沙冬做認知操作、愚弄國人，也不能改變12年前自己曾寫下的白紙黑字。

陳以信表示，沈伯洋當年還明白寫下「把毒品和藥品劃上等號吧」，而他近日又表示現在與當年的想法「沒有太大差別」，所有民進黨縣市長候選人就沒有理由繼續迴避。他要求所有民進黨縣市長候選人公開回答兩道是非題：認不認同「把毒品和藥品劃上等號」？認不認同在社區中心「提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」？反毒沒有雙重標準，所有民進黨候選人沒有迴避的空間。