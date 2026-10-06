蔡康永現身沈伯洋造勢遭陸企切割 邱垂正：參與民主活動不需中共同意

知名主持人蔡康永出席民進黨台北市長參選人沈伯洋造勢大會，隨後被中國大陸企業切割。陸委會主委邱垂正今表示，台灣自由民主的生活方式、公正公開的選舉活動，參加的人不需中共同意。

沈伯洋4日下午在北平東路舉行競選總部成立大會，蔡康永現身活動現場，與蔡康永有合作關係的大陸電動車品牌零跑汽車隨後發布聲明，強調蔡康永「並非零跑代言人」，並下架與其相關的全部內容，相關議題在中國大陸延燒。

邱垂正表示，非常遺憾，此事件再次突出台灣藝人到中國大陸發展事業，如果立場不同可能利益歸零，這也是赴陸發展的風險。台灣自由民主的生活方式、公正公開的選舉活動，參加的人不需中共同意，這也凸顯兩岸制度的不同，自由民主跟專制極權的社會截然不同，希望對岸尊重台灣自由民主的生活方式，不要介選、不要干預台灣的選舉活動。