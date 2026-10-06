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選戰倒數拚創意 蘇巧慧辦「室內夜市」17、18日登場

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧推出「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」活動，17、18日連續兩天把台灣夜市文化搬進室內。
民進黨新北市長候選人蘇巧慧推出「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」活動，17、18日連續兩天把台灣夜市文化搬進室內。

2026新北市長選戰倒數，民進黨新北市長候選人蘇巧慧選戰拚創意，宣布推出「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」活動，17、18日連續兩天把台灣夜市文化搬進室內，除了有小吃、遊戲及特色攤位，還邀集作家、樂團、漫畫家等創作者交流演出。18日晚間7點熬夜場找來Podcast節目「寶島少年兄」與搖滾樂團「拍謝少年」，昨晚開放免費索票後，1小時就湧入超過千人登記。

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蘇巧慧表示，這場活動籌備已久，希望打破大家對新北生活的既定想像，讓市民看到新北除了既有的城市建設，也可以有更多元、豐富的文化生活，希望透過活動讓大家看見「蘇巧慧當市長，新北可以更精彩」。

蘇巧慧指出，未來希望替各類創作者搭建更寬廣的舞台，讓不同人才、產業都能在新北發光，也希望市民不用特別跑到其他城市，就能在新北聽見多元聲音、參與豐富活動，讓精彩成為日常。

活動將以室內夜市形式呈現，民眾可以邊吃夜市小吃、逛特色攤位，邊欣賞DJ及樂團演出，也能聽作家、音樂人、漫畫家、插畫家、YouTuber等創作者聊生活。

首波公布的節目包括「寶島少年兄」十周年Live Podcast及「拍謝少年」現場演出，消息曝光後引發網友討論，留言直呼「是寶島少年兄」、「都是我愛的」、「這是什麼夢幻組合？」。

蘇巧慧競辦表示，後續還將陸續公布更多卡司與節目內容，邀請民眾17、18日到板橋，體驗不一樣的週末夜生活。

「夜市人聲：冷氣開放，請上三樓」活動資訊

時間：10月17日、18日14:00至21:30

地點：新北市板橋區縣民大道二段80號3樓

蘇巧慧 夜市 樂團 2026九合一選舉 新北市選舉

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