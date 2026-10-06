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蔡康永現身沈伯洋造勢遭陸廠撤代言 李遠：不懂為何這麼嚴重
主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，隨後遭中國大陸合作品牌火速切割。文化部長李遠今表示，在自由民主國家，任何人參加選舉活動都是很普通的事情，或許因蔡康永知名度較高才受到關注，但他不解為什麼這樣普通的事情會這麼嚴重。
沈伯洋4日下午在北平東路舉行競選總部成立大會，蔡康永現身活動現場，與蔡康永有合作關係的大陸電動車品牌零跑汽車隨後火速發布聲明，強調蔡康永「並非零跑代言人」，並下架與其相關的全部內容，相關議題持續在中國大陸社會延燒。
行政院長卓榮泰今率部會首長赴立法院進行施政報告，李遠會前接受媒體聯訪時表示，在自由民主國家，任何人參加任何選舉活動都是很普通的事情，可能是因為蔡康永比較有名，「但我也不懂為什麼這樣普通的事情會這麼嚴重」。民主社會最重要的就是尊重每個人自由表達的權利，任何人參加任何活動都不應干涉。
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