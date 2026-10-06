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沈伯洋「順報」首日發行鎖定捷運上班族 粉絲天未亮排隊搶頭香

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋10月各項宣傳計畫啟動，包含「大洋流計畫」及昨天「順公車」廣告，今日在鎖定通勤族發放全彩印刷的「順報」，內容涵蓋生活資訊及沈政策內容。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋10月各項宣傳計畫啟動，包含「大洋流計畫」及昨天「順公車」廣告，今日在鎖定通勤族發放全彩印刷的「順報」，內容涵蓋生活資訊及沈政策內容。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋10月各項宣傳計畫啟動，包含「大洋流計畫」及昨天「順公車」廣告，今日在鎖定通勤族發放全彩印刷的「順報」，內容涵蓋生活資訊及沈政策內容。沈伯洋今也當起派報生在忠孝復興捷運站發放，未來將採雙周刊，今天第一版有民眾天還沒亮就來排隊盼能收下珍藏。

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「順報」今天早上正式發行，第一版內容聚焦運動、文化、登山等政策內容，包含沈伯洋先前提出運動驛站、文化秘境、山林等相關政策，除了忠孝復興站外，也選了6個人潮較多捷運站發放，發行數量近萬份，沈伯洋表示，過去通勤有「爽報」可以讀，之後會有越來越多本土元素，結合比較生活化他的相關政策。

競選總幹事吳思瑤說，順報將採雙周刊進行資訊實用也可珍藏、分享，通路也包含捷運站、美髮店等友善店家可領，希望讓上下班通勤族可以輕鬆獲得台北市跟搭捷運有關生活資訊，並扣合沈競選主張，在6個選區6大捷運站請提名議員參選人當派報生。

而今天上午7時30分前就有不少民眾聚集在忠孝復興捷運站外排隊，第一位民眾更是不到清晨5時就排隊，希望能搶當第一個拿到順報並與沈互動。沈伯洋表示，整個發送的數量還有頻率會視情況調整，盼讓民眾獲取生活資訊之餘，也能兼顧環保。

民進黨台北市長參選人沈伯洋10月各項宣傳計畫啟動，包含「大洋流計畫」及昨天「順公車」廣告，今日在鎖定通勤族發放全彩印刷的「順報」，內容涵蓋生活資訊及沈政策內容。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋10月各項宣傳計畫啟動，包含「大洋流計畫」及昨天「順公車」廣告，今日在鎖定通勤族發放全彩印刷的「順報」，內容涵蓋生活資訊及沈政策內容。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋10月各項宣傳計畫啟動，包含「大洋流計畫」及昨天「順公車」廣告，今日在鎖定通勤族發放全彩印刷的「順報」，內容涵蓋生活資訊及沈政策內容。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋10月各項宣傳計畫啟動，包含「大洋流計畫」及昨天「順公車」廣告，今日在鎖定通勤族發放全彩印刷的「順報」，內容涵蓋生活資訊及沈政策內容。記者洪子凱／攝影

沈伯洋 捷運 粉絲 2026九合一選舉 台北市選舉

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