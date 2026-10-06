【專家之眼】選戰攻防聲中 反毒豈可模糊？

年底選戰逼近，任何議題都可能成為攻防焦點。近日台北市長選戰因沈伯洋十二年前談論毒品政策的文章，引爆「毒品除罪化」與「減害政策」論戰；蔣萬安強調反對毒品除罪化，沈伯洋則主張當時談的是減害與戒治。藍綠各說各話，毒品也成為選戰新戰場。

然選舉可以攻防，反毒不能模糊。毒品危害身心健康，更可能衍生家庭、治安及社會問題。晚清鴉片氾濫造成的傷害，殷鑑不遠。對毒品零容忍，不應有藍綠之分，更不能隨選舉需要而改變標準。

但「零容忍」也不能只剩口號。反對毒品除罪化，與協助成癮者戒治並不矛盾；嚴懲製造、運輸、販賣毒品者，與透過醫療、社工協助成癮者脫離毒癮，也不是二選一。台灣已有美沙冬替代治療等減害措施，目的在降低危害、協助戒治，與毒品是否除罪化，本就是不同層次的問題。

有效的反毒政策，應做到「前端防、中端戒、後端嚴打」。前端應從家庭、學校及社區扎根。新興毒品常偽裝成糖果、咖啡包，甚至與電子煙結合，反毒教育不能停留在上一代的宣導方式。與其等孩子染毒後再補救，不如提早建立辨識與拒絕毒品的能力。

中端則應強化醫療、心理、社政及就業協助。成癮者若無法脫離毒癮，就可能反覆進出司法與矯正體系。監獄人滿為患，不能因此倒果為因，把除罪化當成解決問題的捷徑；真正的治本之道，是減少新增吸毒人口，提高戒毒成功率。後端則應嚴打製毒、販毒，以及利用青少年運毒的犯罪集團。毒品犯罪層出不窮，背後正是龐大利益。唯有讓高獲利伴隨更高的犯罪成本，才能產生真正的嚇阻效果。

候選人過去說過什麼，當然可以檢驗。政治人物走入公共領域，過去的文章、言論與政策主張，本來就是選民判斷的重要依據。但「毒品除罪化」與「減害、戒治」不能混為一談，非法毒品使用與依法進行的醫療戒治，也不能畫上等號。沈伯洋既稱當年談的是減害政策，就應清楚說明當時主張的具體內容，以及與現在立場是否一致。若前後說法不同，也應坦然說明，不能因選舉而模糊原有主張。政策可以辯論，立場更應經得起檢驗。

同樣地，檢驗也不應變成人身攻擊。近期從蔣萬安的身世，到兒子參加交換學生甄選衍生的國籍、補助及利益迴避爭議，都成為攻防題材。涉及特權或利益衝突，當然應依法說清楚；但若一路追到身世、家人，甚至未成年子女，選戰只剩「挖舊帳、貼標籤」，真正的市政與政策反而被淹沒。

選舉的目的，是選賢與能，比的是誰有能力、能苦民所苦、回應民意，而不是誰更會挖私事、打負面戰。毒品零容忍，可以成為社會共同底線；如何防毒、戒毒、緝毒，則應公開、理性辯論。候選人的過去可以檢驗，現在的立場更要說清楚，未來要怎麼做尤其重要。

選戰終究只有一時，毒害卻可能毀掉一個人、一個家庭。與其把毒品當成藍綠互打的武器，不如把這場爭議變成一次全民反毒教育。該檢驗的依法檢驗，該辯論的回到政策；候選人接受檢驗，而人民手中的一票，才是最後的裁判。