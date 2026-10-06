鄭麗文指洋流未破圈「不如韓流」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱潮，國民黨主席鄭麗文昨天表示，確實具有一定外溢效應，但與過去「韓流」仍有很大差距，能否進一步「破圈」、爭取中間選民支持，目前仍看不出來，台北市長蔣萬安目前仍「相當穩定領先」。

鄭麗文昨接受網路節目專訪表示，「洋流」確實帶來外溢效應，但與過往的「韓流」相比，仍有很大差距，這從選舉熱度就可以明顯觀察到差異；民進黨刻意操作「洋流」，主要是為了催出基本盤，否則選情冷到連支持者都不投票，恐怕會輸得很難看，若能有效凝聚基本盤，也能拉抬全台選情。

鄭麗文指出，若要說沈伯洋能勝選，「還不至於」；現階段，藍營就是穩紮穩打，選情維持穩定。

她也批評，現在賴清德總統可謂「票房毒藥」，前總統蔡英文即使接下許多競選總部主委，也是人走茶涼，政治能量已不如過去。

對於外界好奇「洋流」能否進一步「破圈」，鄭麗文表示，目前還看不出來，也沒有感受到，這就如行政院前院長蘇貞昌過去參選台北市長時同樣聲勢高漲，甚至轉換個人形象，最後仍未能勝選。

至於民眾黨前主席柯文哲日前赴高雄陪同黨籍市議員參選人林于凱掃街拜票，談及今年選情時提到，關鍵就看新北、高雄兩地，若民進黨攻下新北，鄭麗文就要下台；若國民黨高雄市長參選人柯志恩拿下高雄，賴清德的民進黨主席之位就會不保。鄭麗文認為，柯文哲「話講得太快了」，上述兩種情況都不會發生，高雄市長選舉無論結果如何，都不會影響賴清德的黨主席之位，柯文哲的說法只是評論，現實情況不會如此。