聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安邀坐競總搖滾區 蔡康永欣然接受

聯合報／ 特派記者陳湘瑾、記者詹宜庭林怡秀林麗玉／連線報導
電視節目主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立會場。記者蘇健忠／攝影
電視節目主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立會場。記者蘇健忠／攝影

台灣知名主持人蔡康永四日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，在大陸掀起議論，「蔡康永現身台獨分子競選現場」登上大陸微博熱搜，擁有三千六百萬粉絲的蔡康永微博帳號內容一夕清空。與蔡康永有合作關係的大陸電動車品牌零跑汽車迅速發布聲明切割，強調蔡「並非零跑代言人」，並宣布已下架與其相關的全部內容。有關議題仍在大陸社會延燒。

2026九合一選舉

儘管蔡康永微博帳號內容已清空，截至昨晚，其小紅書帳號仍可見部分貼文，底下湧入大陸網友留言，包括：「九二共識」、「台灣永遠是中國不可分割的一部分」、「錢賺夠就露出面目」等言論。國台辦至昨天截稿前並未回應。

針對蔡康永遭大陸品牌切割，台北市長蔣萬安表態「我支持而且尊重蔡康永先生可發表任何自己的主張」，也歡迎蔡康永參與他競選總部成立活動，一定會安排坐在搖滾區。

蔣萬安說，每個人都可以自由參加政治活動，這是共同堅持守護的價值，也是民主的真諦，他要呼籲中國大陸尊重台灣自由民主生活方式，不要因為政治傾向而有任何差別待遇。

蔡康永在Threads轉發蔣萬安的受訪畫面，並回應「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請，等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會儘可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛，也非常謝謝市長的關心，預祝活動成功，期待大家平安愉快 」。

國民黨主席鄭麗文昨接受節目專訪時表示，蔡康永長期在中國大陸發展，「如此龐大的商業利益，難道真的不要了嗎？」她無法解讀蔡康永出席造勢活動的原因，也沒辦法幫蔡康永說什麼。

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 蔡康永 台獨 小粉紅 微博

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡康永現身沈伯洋競總成立會場 蔣萬安也親邀：一定安排在搖滾區

蔡康永挺沈伯洋遭商業切割 國民黨團：反對封殺、歡迎來蔣萬安場

蔡康永現身沈伯洋競總 陸「零跑汽車」緊急切割

「現身台獨分子沈伯洋競選現場」蔡康永微博清零、遭商業切割

相關新聞

藍轟3大案幫凶 蘇巧慧競辦：扭曲事實

新北市長選戰加溫，國民黨立院黨團昨開記者會，批民進黨參選人蘇巧慧是新北餵藥案、管中閔論文、張淑娟誹謗案的幫凶；台大前校長管中閔也透過影片表示，蘇至今不願承認錯誤，還試圖以話術規避責任，痛批她是道德的懦夫，也是政治上的懦夫，應用選票唾棄。蘇競辦批國民黨為選舉扭曲事實。

鄭麗文指洋流未破圈「不如韓流」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱潮，國民黨主席鄭麗文昨天表示，確實具有一定外溢效應，但與過去「韓流」仍有很大差距，能否進一步「破圈」、爭取中間選民支持，目前仍看不出來，台北市長蔣萬安目前仍「相當穩定領先」。

蔣萬安邀坐競總搖滾區 蔡康永欣然接受

台灣知名主持人蔡康永四日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，在大陸掀起議論，「蔡康永現身台獨分子競選現場」登上大陸微博熱搜，擁有三千六百萬粉絲的蔡康永微博帳號內容一夕清空。與蔡康永有合作關係的大陸電動車品牌零跑汽車迅速發布聲明切割，強調蔡「並非零跑代言人」，並宣布已下架與其相關的全部內容。有關議題仍在大陸社會延燒。

陳宜民批沈伯洋「美沙冬說」硬拗

「減害不等於鼓勵吸毒。」醫師公會全國聯合會、台灣精神醫學會昨發表聯合聲明指出，毒品問題涉及公共衛生、醫療、教育、治安、家庭與社會安全，攸關下一代健康，相關政策不宜成為政黨或選舉攻防工具，更應回歸醫學證據與公共利益理性討論。

毒品論戰！沈伯洋控造謠 蔣萬安嗆轉移焦點

台北市長選戰升溫，民進黨參選人沈伯洋十二年前發出「毒品視為藥品」等說法被藍營質疑是想把毒品合法化，沈稱藍營扭曲，要求和台北市長蔣萬安辯論。沈蔣兩人昨天再度隔空交鋒。

竹縣激戰 徐欣瑩陣營批鄭朝方落款「造神」

新竹縣長選戰藍綠對決升溫，國民黨縣長參選人徐欣瑩陣營昨批，民進黨對手、竹北市長鄭朝方不要再於建設落款「造神」，呼籲跟進其「公設不署名落款」等承諾。鄭朝方陣營回應，毀滅別人不會成就自己，更不會成就城市，期許徐欣瑩回歸正向選戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。