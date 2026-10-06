毒品論戰！沈伯洋控造謠 蔣萬安嗆轉移焦點

聯合報／ 記者林麗玉陳熙文黃婉婷劉懿萱鄭媁詹宜庭林銘翰／台北報導
台北市長蔣萬安。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安。記者蘇健忠／攝影

台北市長選戰升溫，民進黨參選人沈伯洋十二年前發出「毒品視為藥品」等說法被藍營質疑是想把毒品合法化，沈稱藍營扭曲，要求和台北市長蔣萬安辯論。沈蔣兩人昨天再度隔空交鋒。

2026九合一選舉

沈批蔣的指控是造謠，並質疑蔣主動丟出這個議題卻不討論；蔣則嗆沈不要轉移焦點、認知作戰。

蔣萬安昨再針對沈伯洋二○一四年的文章，質疑沈主張要在社區中心發放毒品及針頭，請問要在哪裡設置社區中心？要提供什麼樣的毒品？他也批沈稱整篇文章主題是講替代療法，根本是「偷換概念」，內文整篇沒有提到「美沙冬」。

藍營黨公職也加入助攻。國民黨立委羅智強與同黨立委組成「反毒金剛」，以反毒金剛車繞行立法院周邊，要求沈伯洋為其主張在社區中心提供毒品給吸毒者認錯。

國民黨主席鄭麗文指出，蔣萬安過去確實支持美沙冬替代療法，而美沙冬作為減害政策的一環，社會有一定共識，但沈伯洋當年的文章容易造成誤解，因為他沒把話說清楚，既然現在有疑問，沈伯洋就應好好說明當時撰文的用意；外界不需要扣蔣萬安帽子，蔣萬安並沒有「過去講一套、現在講一套」。

新北市長侯友宜受訪表示，毒品一定是零容忍，更重要毒品犯罪須從重量刑，「對毒品絕對不予寬貸」。

台北市長參選人沈伯洋。記者潘俊宏／攝影
台北市長參選人沈伯洋。記者潘俊宏／攝影

沈伯洋昨在立法院受訪時表示，蔣萬安是用造謠的方式指控他，他沒有要求道歉，否則蔣萬安會「道歉不完」。沈並質疑，蔣萬安主動丟出這個議題卻不討論，他自己很願意接受相關議題的辯論。

民進黨發言人吳崢則痛批蔣萬安為選舉進行仇恨動員，不僅否定自己立委時期的公衛提案，更無視北市府現行的減害政策。

對於毒品政策成為台北市長選戰攻防焦點，有民進黨人士分析，蔣萬安這波主動出擊，確實有干擾到沈伯洋的選舉節奏，但對於藍綠基本盤的影響不大，只是可能效果不如藍營預期；另個角度來看，蔣陣營會願意主動發動攻勢，可見沈的支持度已經拉近。

也有民進黨人士指出，沈伯洋帶動的「洋流」氣勢，確實讓藍營備感壓力；對手將其扭曲為「毒流」，在醫藥界ＫＯＬ與網友自發澄清下，這項攻勢目前沒有明確奏效，但這類製造恐懼的聳動訴求，仍有極大機率影響「長輩票」的認知，也讓沈陣營不敢輕敵，持續保持高度警戒。

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