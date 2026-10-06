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劉和然赴彰化 拜訪魏平政競總

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家／彰化報導
國民黨彰化縣長參選人魏平政獲新北市副市長劉和然支持，進一步邀請立法院長韓國瑜專程到彰化縣助選。記者黃仲裕／攝影
國民黨彰化縣長參選人魏平政獲新北市副市長劉和然支持，進一步邀請立法院長韓國瑜專程到彰化縣助選。記者黃仲裕／攝影

彰化縣長王惠美心目中最理想縣長人選新北市副市長劉和然，十月二日拜訪國民黨縣長參選人魏平政競選辦公室。魏平政昨表示，劉和然會全力參與他的競選，也會陪同到彰化西南四鄉鎮掃街，競總另進一步邀請立法院長韓國瑜助選。民進黨參選人陳素月競總回應，尊重對手安排，選民眼睛是雪亮的。

2026九合一選舉

劉和然兌現承諾，上周趁新北市議會備詢空檔，南下彰化訪魏平政競選辦公室交流產業、交通等意見。魏平政說，劉和然已讀過他的政策白皮書，多有指點，他的競選政見、政策、活動，劉和然會全力參與與協商。

魏平政說，新北市現行的建設及福利均可借鏡，譬如大巨蛋或捷運環狀線等。魏平政表示，劉和然是彰化竹塘鄉子弟，將陪同相關的輔選行程，包括竹塘、芳苑、大城、二林鄉鎮掃街，劉和然認為自己家鄉在那裡，那裡即是本命區；從各個面向來看，他認為劉和然會全心全力投入輔選。

陳素月昨都是私人行程，對劉和然將南下輔選魏平政，陳素月競總指出，劉和然離開彰化已四十多年，是否了解彰化狀況？但尊重對手陣營的安排，陳依既定節奏繼續往前，每天努力不懈向鄉親請託，相信選民眼睛是雪亮的，會支持認真、努力又有政見的參選人。

至於立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，是否也為魏平政助選？魏平政說，黨中央安排與黨內政治天王都有密切聯繫，十月十七日有中彰投雲大造勢，可拭目以待，一定會有不一樣的感受，另會邀韓國瑜到彰化縣站台，選情「一切往好的方向前進」。

2026九合一選舉 魏平政 劉和然 彰化 王惠美

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