竹縣激戰 徐欣瑩陣營批鄭朝方落款「造神」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營批民進黨對手鄭朝方靠「落款」造神。鄭辦回應，盼正向選舉。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營批民進黨對手鄭朝方靠「落款」造神。鄭辦回應，盼正向選舉。圖／徐欣瑩競辦提供

新竹縣長選戰藍綠對決升溫，國民黨縣長參選人徐欣瑩陣營昨批，民進黨對手、竹北市長鄭朝方不要再於建設落款「造神」，呼籲跟進其「公設不署名落款」等承諾。鄭朝方陣營回應，毀滅別人不會成就自己，更不會成就城市，期許徐欣瑩回歸正向選戰。

2026九合一選舉

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方日前成立競選總部，喊出「縣民當主委」主打人民參與。徐欣瑩競選辦公室發言人徐維遠昨說，徐欣瑩向來主張「人民才是城市主角」，但鄭擔任竹北市長期間，從圖書館、停車場到各類禮品都曾出現首長姓名，甚至耗費電費讓落款名字發亮，簡直可笑。

「公帑更不該拿來造神。」徐維遠強調，公共建設是全民納稅共同打造的公共資產，公共建設就該歸功全體縣民；呼籲鄭朝方跟進徐欣瑩三大「陽光縣政」承諾：公共建設不署名、不落款；家人不干政、不碰採購；成立「城市夢想家縣政顧問團」，讓專家與縣民參與、監督縣政。

鄭朝方競選辦公室發言人蘇愛婷回應，毀滅別人不會成就自己，更不會成就一座城市，徐欣瑩已在國民黨初選毀滅過一次，大家都看在眼底；進入大選了，希望徐委員可以好好回歸正向的選戰，期許一起成為善良的人。

蘇愛婷說，鄭朝方始終專注於新竹縣的發展與鄉親的需求，面對建議與批評，也謙虛接受檢討往前，會持續以治理能力與具體政績、政見，爭取縣民認同。

據了解，有鄭朝方題字落款的公共建設有竹北市立圖書館福德分館、極限公園、竹北市民活動中心北崙館、竹北新月沙灣聽海天台等處。

民進黨縣議員歐陽霆認為，竹北的情況較特殊，同一條道路可能分屬竹縣府或竹北市公所管理，連停車場、圖書館、公園等公共設施也有不同權責單位。透過標示讓民眾清楚知道由哪個單位負責，未來若設施損壞，也能知道該找誰維護。

國民黨縣議員、竹北市長參選人吳旭智表示，人民當主角，不只是選舉時的一句口號，而是市政怎麼做。公共建設屬於市民，預算要公開透明、決策要聽見市民聲音。畢竟大家每天走的是路、用的是公園、搭的是公車，不是每天在看誰的名字。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營批民進黨對手鄭朝方靠「落款」造神。鄭辦回應，盼正向選舉。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營批民進黨對手鄭朝方靠「落款」造神。鄭辦回應，盼正向選舉。圖／徐欣瑩競辦提供

2026九合一選舉 徐欣瑩 鄭朝方 新竹縣 竹北

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