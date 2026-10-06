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雲林選戰 張嘉郡、劉建國現身挺罷工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
日資ＡＧＣ集團艾杰旭顯示玻璃（ＡＤＴ）企業工會昨起依法罷工三天。記者陳雅玲／攝影
日資ＡＧＣ集團艾杰旭顯示玻璃（ＡＤＴ）企業工會昨起依法罷工三天。記者陳雅玲／攝影

雲林年底縣長選舉藍綠競爭激烈，國民黨參選人張嘉郡、民進黨參選人劉建國不約而同先後前往艾杰旭顯示玻璃企業工會於雲林廠的罷工現場，兩人都簽署「支持艾杰旭勞工比照日本母公司每年合理調薪」承諾書、聲援說跟勞工站一起。

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日資ＡＧＣ集團艾杰旭顯示玻璃（ＡＤＴ）企業工會指控資方廿五年未調薪，昨起依法罷工三天，工會理事長沈全成說，若公司仍拒絕調薪方案，明天將到雲縣府控訴目前的低薪和資方經營不誠信的現況。

張嘉郡先到達罷工現場，她表示，工會非常勇敢，希望勞資雙方持續理性溝通，自己會持續要求勞動部、經濟部介入協調，盡快取得共識，自己支持勞工爭取最好的權益，會努力讓勞工不只有工作，還有好的薪資水平。

劉建國原定要舉辦教育政策記者會，辦公室臨時通知延期，他也前往罷工現場表達與軍公教、勞工站在一起、共同關心勞動權益的立場，劉建國說，怎麼會有廿五年完完全全沒有考慮員工的感受，也沒有實質調薪給勞工肯定，看不到地方政府有積極作為，也看不到資方的明確回應，「艾杰旭罷工一定成功」，他會做工會最堅強的後盾。

廠方回應，昨約三成員工未出勤，尊重每一位員工自行決定是否參與罷工，但「廿五年未曾調薪」說法與實際不符，持續尋求解決方案。

縣府表示，本月二日勞青處長張世忠及勞動部司長王厚偉等人入廠積極協調，因勞資雙方歧見仍大，最終協商破局，勞資雙方預訂八日再次展開協商，期望相互理解各退一步，化解歧見。

另，崙背鄉是國內「詔安客」重鎮，張嘉郡提出再造崙背風華六大行動，包括打造親子館、修復鄉立游泳池、推動ＡＩ教育示範學校、籌設休閒農業區、改善重要道路等政見，推動崙背鄉發展。

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