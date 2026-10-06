高雄辯論…賴瑞隆簽邀約書 柯志恩：賴終於接受

民進黨市長參選人賴瑞隆昨宣布簽下媒體政見辯論邀約書，喊話對手柯志恩「誠實面對市民，一次講清楚」，並要國民黨台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川別逃避六都大辯論；柯志恩對此回擊，自己早就簽署，「很欣慰賴瑞隆終於同意接受辯論」，但別想用「六都大辯論」，試圖模糊焦點。

賴瑞隆與沈伯洋曾拋「雙城辯論」，挑戰蔣萬安、柯志恩，柯志恩則喊「找我就好了」，主張回歸高雄市政一對一對決，但始終未成局。賴瑞隆昨早率黨籍議員參選人站路口拜票，受訪時指已簽署媒體辯論邀約書，希望跟對手立委柯志恩辯論，這可能是六都第一場，要柯把握機會把市政問題一次說清楚。也喊話蔣萬安、李四川參與六都大辯論，一起接受市民檢驗。

面對賴瑞隆喊話要辯論，柯志恩說，自己早已簽署邀約書，很欣慰賴瑞隆終於同意接受辯論，她希望選舉回歸到候選人本質與市政討論，讓市民看清誰才是勇於面對問題、解決問題的市長候選人，也呼籲賴，不要一直想用「六都大辯論」試圖矇混過關、模糊焦點。

柯志恩「廟口音樂會」在旗山竹峰寺舉辦，熱情鄉親給予加油打氣。圖／柯志恩競辦提供

市長選戰白熱化，四年前出馬挺柯志恩的民進黨創黨元老、前立委許國泰，前晚再現身旗山替柯助選。許國泰批當前民進黨政府已忘記照顧百姓的初衷，四年前他幫柯站台，她說不管有沒有選上一定繼續深耕高雄，「柯志恩實踐諾言，更可肯定是一個肯做事，值得託付的優秀人才」。

不過日前柯志恩赴旗山參加農產行銷活動，一句吃「屏東香蕉」意外掀波，昨再遭民進黨轟擊。立委邱議瑩、議員林智鴻和鄭孟洳及議員參選人張以理、林慧欣等人昨替不具名善心人士轉贈旗山香蕉給高雄市社服慈善總會分送弱勢，讓這起「香蕉風波」再度延燒。

邱議瑩直言，柯拒吃旗山蕉惹怒高雄農民，反而讓旗山蕉受到全國矚目，柯需以具體行動彌補對高雄人的虧欠。柯志恩競辦反擊，柯志恩對高雄農民支持始終如一，從提出農漁業政策到雨災爭取救助都祭出具體行動，籲民進黨別把農民心血當選舉政治工具。