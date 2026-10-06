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藍轟3大案幫凶 蘇巧慧競辦：扭曲事實

聯合報／ 記者詹宜庭葉德正黃子騰張策／連線報導

新北市長選戰加溫，國民黨立院黨團昨開記者會，批民進黨參選人蘇巧慧是新北餵藥案、管中閔論文、張淑娟誹謗案的幫凶；台大前校長管中閔也透過影片表示，蘇至今不願承認錯誤，還試圖以話術規避責任，痛批她是道德的懦夫，也是政治上的懦夫，應用選票唾棄。蘇競辦批國民黨為選舉扭曲事實。

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立院國民黨團書記長許宇甄表示，比毒品更毒的，是政治人物為了選舉算計所展現出的惡毒，蘇巧慧成為三大案件的幫凶，屢次將無辜的人推向深淵，管中閔、前中姐張淑娟都出面指控，事後蘇卻連一句道歉都沒有。

管中閔透過影片表示，他與張淑娟都曾面臨「明槍暗箭」，張淑娟在節目上遭攻擊，又在網路受質疑，與他當年遭遇類似，但蘇巧慧如今不承認錯誤，最後只想用幾句話擺脫責任，面對這樣的政治人物，沒有別的做法，只能用選票唾棄，因為他們天不怕地不怕，只怕選票。

李四川昨受訪表示，餵藥案後來釐清是烏龍爆料，蘇委員當時的論述、紀錄都很清楚，「錯了，向人家道個歉有這麼困難嗎？」

蘇巧慧競辦發言人劉芳宇表示，蘇巧慧身為民代，依當時案情發展要求相關單位負起責任是職責所在。餵藥案從家長陳情到新北市教育局說明，都有藥物反應資訊，市府對幼兒園採取最重罰，藍營民代也要求徹查；至於管中閔與張淑娟案，蘇巧慧從未指控管的論文為假，也從未評論張女個人私事，當年節目影片還在，可供檢驗。

2026九合一選舉 新北 蘇巧慧

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