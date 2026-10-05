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土城47里近40里長站台 李四川喊擴建「土城醫療園區」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川出席「土城川友會」成立大會，現場近40位在地里長與數百位鄉親熱情站台，全場齊聲高喊李四川凍蒜。圖／李四川競辦提供
李四川出席「土城川友會」成立大會，現場近40位在地里長與數百位鄉親熱情站台，全場齊聲高喊李四川凍蒜。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今出席土城川友會成立大會，土城區47位里長中，近40位到場站台。李四川除細數過去推動土城醫院的過程，也宣示未來將進一步擴建「土城醫療園區」，並提出大漢溪捷運縱貫線、AI科技產業廊帶等交通及產業構想。

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土城川友會長、土城區里長聯誼會長張俊隆表示，李四川過去曾推動土城醫院及地方治水工程，盼地方全力支持李四川，持續推動土城建設。

李四川表示，當年為解決土城醫院土地問題，他與已故震安宮住持李松熶多次奔走，協調遷葬數千座墓塚，前後歷經5年會議討論，才促成醫院順利推動。他說，未來也將以當年的經驗，持續擴建更完整的「土城醫療園區」，提升地方醫療量能。

談到交通建設，李四川表示，除推動三鶯線延伸、萬大線樹林線及中和光復線外，他已與台北市長蔣萬安取得共識，規畫跨越淡水河、沿大漢溪串聯三重、新莊及土城的「大漢溪捷運縱貫線」，希望打造「雙北30分鐘核心生活圈」。

產業部分，李四川表示，未來若擔任市長，將串聯新北AI科技產業廊帶，並結合鄰近樹林大巨蛋，帶動周邊產業發展，增加在地就業機會。

今天成立大會包括新北市議員林金結、黃永昌、洪佳君、呂家愷、林國春、蔡錦賢到場站台，在地里長也致贈花生、蒜頭、包子及粽子，象徵「好事發生、高票包中」。

李四川也在現場拜託鄉親支持在地議員及里長連任，表示未來市府將與地方基層合作推動建設。活動最後，全場高喊「李四川凍蒜」、「川伯加油」。

李四川出席「土城川友會」成立大會，現場近40位在地里長與數百位鄉親熱情站台，全場齊聲高喊李四川凍蒜。圖／李四川競辦提供
李四川出席「土城川友會」成立大會，現場近40位在地里長與數百位鄉親熱情站台，全場齊聲高喊李四川凍蒜。圖／李四川競辦提供

李四川出席「土城川友會」成立大會，現場近40位在地里長與數百位鄉親熱情站台，全場齊聲高喊李四川凍蒜。圖／李四川競辦提供
李四川出席「土城川友會」成立大會，現場近40位在地里長與數百位鄉親熱情站台，全場齊聲高喊李四川凍蒜。圖／李四川競辦提供

李四川出席「土城川友會」成立大會，將戰旗授予土城川友會會長張俊隆。圖／李四川競辦提供
李四川出席「土城川友會」成立大會，將戰旗授予土城川友會會長張俊隆。圖／李四川競辦提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 里長 捷運

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